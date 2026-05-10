Start la Cannes 2026! Cristian Mungiu, din nou în competiția oficială cu o poveste despre emigranți

Spectacolul de pe Coasta de Azur va găzdui, începând de marți, unele dintre cele mai așteptate filme ale anului, într-o paradă constantă de covoare roșii și premiere de amploare. Anul acesta, studiourile de la Hollywood sunt în mare parte pe tușă. Dar, timp de peste 78 de ani, Cannes a fost o vitrină de neegalat pentru unii dintre cei mai buni producători cinematografici, potrivit AP.

Anul trecut, printre nominalizările la Oscar s-au numărat și filme precum „Sentimental Value”, „The Secret Agent” și „It Was Just an Accident”. Anul acesta este la fel de probabil să producă o serie de concurenți. În ultimii ani, filme precum „Parasite” și „Anora” au fost lansate la Cannes și au câștigat premiul pentru cel mai bun film la Premiile Academiei.

Juriul care decide premiul Palme d'Or din acest an este prezidat de cineastul sud-coreean Park Chan-wook . La ceremonia de deschidere de marți, Cannes va acorda, de asemenea, un Palme d'Or onorific lui Peter Jackson. Ulterior, va primi și Barbra Streisand unul.

Așadar, vor fi multe de urmărit la Cannes-ul din acest an, inclusiv „Lotusul Alb”. Serialul HBO a ajuns pe Croisette - faimoasa promenadă a orașului mediteranean - pentru a filma cel de-al patrulea sezon.

Câteva dintre filmele care ar trebui să facă furori la Cannes, potrivit AP, sunt:

„Speranţă”

Na Hong-jin nu este la fel de cunoscut ca unii dintre colegii săi cineaști coreeni, dar s-ar putea să fie pregătit pentru un moment de succes anul acesta. Cel mai recent film al său este un thriller SF de lungă durată, despre care directorul artistic de la Cannes, Thierry Fremaux, a spus că „schimbă constant genurile”. Distribuția include atât vedete coreene, cât și de la Hollywood, printre care Hwang Jung-min, Zo In-sung, Jung Ho-yeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander și Taylor Russell.

„Tigru de hârtie”

Deși inițial nu a fost anunțat ca parte a competiției festivalului, cel mai recent film al lui James Gray, plasat în Queens, a fost adăugat ulterior. Și a devenit instantaneu unul dintre cele mai așteptate și cu vedete filme americane de la festival. Gray, cineastul filmelor „Armageddon Time” și „The Immigrant”, spune povestea a doi frați (Adam Driver, Miles Teller) care se implică în mafia rusă. Scarlett Johansson joacă în rol principal.

„Fiord”

Regizorul român Cristian Mungiu este un personaj important al cinematografiei europene datorită unor filme precum „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, câștigător al Premiului Palme d'Or în 2007, și „RMN” în 2022. Sebastian Stan și Renate Reinsve joacă în cel mai recent film al său în rolul unui cuplu româno-norvegian care se mută în orașul natal izolat din Norvegia al soției lor.

„Sex și moarte între adolescenți în tabăra Miasma”

Jane Schoenbrun s-a impus rapid ca o voce vitală în filmul american contemporan cu „I Saw the TV Glow” din 2024 și „We're All Going to the World's Fair” din 2021. Prezentat în secțiunea Un Certain Regard, noul film al lui Schoenbrun îi are în distribuție pe Hannah Einbinder și Gillian Anderson într-un film despre realizarea unui film slasher.

„Patrie”

Cineastul polonez Pawel Pawlikowski este cel mai bine cunoscut pentru două drame de epocă alb-negru, puternic concise: „Ida” și „Războiul Rece”. Cel mai recent film al său este al treilea. În rol principal, Hanns Zischler îl interpretează pe scriitorul german Thomas Mann, aflat într-o călătorie cu mașina după cel de-al Doilea Război Mondial. Îl însoțește fiica sa, interpretată de Sandra Hüller.

„Din seninătate”

Autorul japonez Ryusuke Hamaguchi își face debutul în limba franceză. Opusul lui Hamaguchi din 2021, „Drive My Car”, a intrat în istorie ca primul film japonez nominalizat la categoria cel mai bun film. Următorul său film din 2023, „Evil Does Not Exist”, a fost, de asemenea, aclamat. „All of a Sudden”, cu Virginie Efira și Tao Okamoto în rolurile principale, este despre un director de azil de bătrâni și un dramaturg japonez aflat în fază terminală.

„Oi în cutie”

Mult timp venerat pentru umanismul său delicat, cineastul japonez Hirokazu Kore-eda își va dezvălui cel mai recent film. Kore-eda a câștigat deja Palme d'Or în 2018 pentru „Shoplifters”. Dar cele trei decenii de experiență cinematografică l-au transformat într-un cineast de neratat, cu o tandrețe deosebită. Filmul SF „Sheep in the Box” este despre un cuplu care îndureră pierderea fiului lor și adoptă un robot umanoid bebeluș.

