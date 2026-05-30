Șeful Pentagonului se ia din nou de europeni: „Ați ignorat prea mult timp apărarea!”

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, în cadrul conferinței internaționale de securitate Dialogul de la Shangri-La, organizată anual la Singapore.

Oficialul american a susținut că numeroase țări europene au promovat ani la rând discursuri despre ordinea internațională bazată pe reguli, în timp ce și-au redus capacitățile militare și au neglijat consolidarea securității naționale.

În discursul său, șeful Pentagonului a elogiat statele asiatice pentru abordarea pragmatică a relațiilor internaționale și a cooperării în domeniul securității.

Potrivit lui Hegseth, țările din Asia au înțeles că parteneriatele solide sunt construite pe interese comune și nu exclusiv pe valori idealiste.

„Când interesele noastre converg, acționăm împreună cu determinare. Când interesele noastre diverg, ne adaptăm cu pragmatism”, a declarat oficialul american, sugerând că Europa de Vest ar putea adopta o abordare similară.

Hegseth a avertizat că NATO și statele europene se află în fața unor decizii majore privind securitatea continentului.

El a indicat că administrația americană va anunța în perioada următoare modificări legate de prezența militară a SUA în Europa și de structura forțelor care pot fi mobilizate rapid în cazul unei crize.

Mesajul vine în contextul în care președintele Donald Trump solicită de mai mult timp ca aliații europeni să își asume o parte mai mare din responsabilitățile privind propria apărare.

Washingtonul consideră că statele europene trebuie să accelereze investițiile militare și să reducă dependența de sprijinul american.

Presiunea exercitată de administrația Trump a contribuit la stabilirea unui nou obiectiv în cadrul NATO, care prevede investiții de până la 5% din PIB pentru apărare. Cu toate acestea, majoritatea statelor membre sunt încă departe de atingerea acestui prag.

Recent, secretarul de stat american Marco Rubio a transmis un mesaj similar aliaților europeni, afirmând că aceștia trebuie să se pregătească pentru o prezență militară americană mai redusă pe continent.

(sursa: Mediafax)