Filme de Oscar pe YouTube. Cele mai bune pelicule disponibile gratuit

Ofeta nu este atât de mare precum cele de pe site-urile cu abonamente, dar pot fi vizionate fără să plătești.

The Year of Living Dangerously

Printre cele 37 de filme gratuite disponibile pe YouTube, care au fost încărcate legal, este și The Year of Living Dangerously. Lansat inițial în 1982, povestea filmului are loc în Indonezia în perioada când președintele Sukarno a pierdut puterea.

În rolurile principale sunt jurnaliști străini care se află în Jakarta, printre care și Guy Hamilton, interpretat de Mel Gibson. Hamilton lucrează cu Billy Kwan (Linda Hunt) pentru a urmări schimbări politice din țară. Dar totul se schimbă atunci când o cunoaște pe Jill Bryant (Sigourney Weaver).

Filmul a fost interzis în Indonezia până în anii 2000. Linda Hunt a pimit un premiu Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol secundar în rolul Billy Kwan.

The Accidental Tourist

Un alt film de Oscar este și The Accidental Tourist. Lansată în 1989, pelicula în are în rol principal pe William Hurt, ce îl interpretează pe Macon Leary, autorul ghidului turistic The Accidental Tourist.

Leary are dificultăți din cauza pierderii fiului său de 12 ani și destrămarea căsniciei sale cu Sarah (Kathleen Turner). El decide să ducă o viață izolată până când o cunoaște pe Muriel Pritchett (Geena Davis), o dresoare de câini.

Drama romantică a primit recenzii bune în anul lansării. A fost nominalizată la 4 premii Oscar – Cel mai bun film, Cea mai bună actriță în rol secundar, Cel mai bun scenariu adaptat și Cea mai bună coloană sonoră originală. Davis a câștigat Oscarul pentru rolul lui Muriel, notează useit.ro.

37 de pelicule pe care le poți urmări pe YouTube