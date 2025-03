Filmele nominalizate la Premiile Gopo 2025

Alice ON & OFF (r. Isabela Tent), Anul nou care n-a fost (r. Bogdan Mureșanu), Moromeții 3 (r. Stere Gulea), Nasty (r. Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu, Tudor D. Popescu), Săptămâna Mare (r. Andrei Cohn) și Trei kilometri până la capătul lumii (r. Emanuel Pârvu) intră oficial în cursa pentru trofeul Gopo la categoria Cel mai bun film de lungmetraj. Astfel, două dintre filmele nominalizate la cea mai râvnită categorie sunt documentare.

Anul Nou care n-a fost și Moromeții 3 conduc topul celor mai nominalizate filme, cu câte 13 nominalizări, urmate de Săptămâna Mare (12 nominalizări) și Trei kilometri până la capătul lumii (9 nominalizări).

La categoria Cea mai bună Regie sunt nominalizați Isabela Tent pentru documentarul Alice ON & OFF, Bogdan Mureșanu pentru Anul Nou care n-a fost, Stere Gulea pentru finalul trilogiei Moromeții, Andrei Cohn pentru filmul Săptămâna Mare și Emanuel Pârvu pentru Trei kilometri până la capătul lumii.

Nominalizările pentru categoria Cea mai bună actriță într-un rol principal sunt Nicoleta Hâncu pentru rolul din Anul Nou care n-a fost, Olga Török pentru rolul din Clara (r. Sabin Dorohoi), Rodica Lazăr pentru rolul din Ext. Mașină. Noapte (r. Andrei Crețulescu), Olimpia Melinte pentru rolul din Moromeții 3 și Nicoleta Lefter pentru rolul din Săptămâna Mare.

Cel mai bun actor într-un rol principal va fi decis între Adrian Văncică pentru rolul din Anul Nou care n-a fost, Yann Verburgh pentru rolul din Captura (r. Adrian Voicu), Emanuel Pârvu pentru rolul din Familiar (r. Călin Peter Netzer), Alex Călin pentru rolul din Moromeții 3 și Doru Bem pentru rolul din Săptămâna Mare.

Alice ON & OFF (r. Isabela Tent), Leo Records: Strictly For Our Friends (r. Ioana Grigore), Maia - Portret cu mâini (r. Alexandra Gulea), Moartea lui Iosif Zagor (r. Adi Dohotaru) și Opt Ilustrate din lumea ideală (r. Radu Jude și Christian Ferencz-Flatz) sunt titlurile nominalizate pentru categoria Cel mai bun film documentar.

În curs pentru Cel mai bun film de debut intră Alice On & Off (r. Isabela Tent), Anul Nou care n-a fost (r. Bogdan Mureșanu), Captura (r. Adi Voicu), Clara (r. Sabin Dorohoi), și Horia (r. Ana Maria Comănescu).

Juriile care au stabilit nominalizările

Premiile Gopo au două jurii de preselecție, pentru categoria lungmetrajelor și pentru categoriile documentar și scurtmetraj. Juriul pentru lungmetraje a fost alcătuit, ca și până acum, din 11 profesioniști din domeniul cinematografic. Jurații de anul acesta au fost criticii de film Dana Duma și Ion Indolean, jurnalista Anca Vancu, regizorii Marian Crișan și Constantin Popescu, actrița Maria Popistașu, producătoarea de film Anamaria Antoci, directoarea de imagine Ana Drăghici, curatorul de film Bogdan Movileanu, consultantul cultural Corina Șuteu și scenaristul Florin Lăzărescu.

Din juriul de documentare și scurtmetraje au făcut parte 5 profesioniști din industrie: criticii de film Cezar Gheorghe și Andreea Chiper, regizorul Șerban Georgescu, producătoarea de film Velvet Moraru și selecționera de film Anca Păunescu.

42 de lungmetraje s-au regăsit pe lista propusă pentru nominalizările la categoria Cel mai bun film.

După anunţul nominalizărilor, peste 700 de profesionişti activi din toate domeniile industriei de film româneşti sunt invitaţi să voteze pentru desemnarea câştigătorilor trofeelor Gopo, prin intermediul unui mecanism de vot asigurat de firma de audit şi consultanţă PWC România, cu care organizatorii Premiilor Gopo au demarat un parteneriat încă din 2011.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹