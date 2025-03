Marcel Ciolacu, anunț de ultimă oră despre banii din PNRR: Pierde sau nu România fondurile?

„Comisia a spus că nu am respectat jalonul cu desființarea pensiilor speciale. În momentul în care Comisia declară acest lucru, avem un termen de șase luni să remediem acele reforme. Nu poți să pierzi două miliarde când primești. Dacă vrei să spui că pierzi, dacă se vrea această știre, nu e o problemă. Acești bani se vor recupera. Ce s-a întâmplat cu pensiile speciale? Am venit în acea zonă cu o lege de impozitare progresivă. Curtea Constituțională a declarat că acest lucru nu este constituțional. Nu poți să impozitezi anumite pensii altfel de cum impozitezi alte pensii sau alte venituri. Pe fond, Curtea are dreptate. Eu, ca și prim-ministru, trebuie să pun în aplicare, nu să comentez”, a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul României a spus că a discutat cu Comisia Europeană și că se lucrează pentru găsirea unor soluții iar banii nu se vor pierde.

„Fără discuții, în ceea ce privește magistrații, este acest lucru trecut în PNRR. Am fost și am vorbit la Comisie. Și mi-au dat dreptate dar au spus că este o inechitate. Este o inechitate pe care Comisia nu vrea să o accepte. Și atunci, împreună cu Banca Mondială, cu ministrul muncii, cu ministrul Boloș, am venit cu două, trei propuneri pe care, în acest moment, miniștrii le negociază cu Comisia. Pentru a închide acel lucru. În momentul în care suma de vreo 400 de milioane oprită pe acest jalon, în momentul în care se face acea modificare legislativă, banii se deblochează. Cu adevărat, avem un termen de șase luni să ducem la îndeplinire. Deci, cumva, a avut și România dreptate, fiindcă era stipulat, dar are dreptate și Comisia. Trebuie să închidem acest capitol. Avem două, trei variante. Două, trei variante care sunt deja discutate cu Comisia”, a declarat premierul.

Potrivit lui Marcel Ciolacu, investițiile demarate în țară sunt atent urmărite pentru a se executa la timp și pentru a nu se pierde acești bani din PNRR.

„Am vorbit foarte mult de PNRR și eu, în toate deplasările prin țară și prin București, merg unde avem investiții prin PNRR pentru a grăbi cumva execuția, fiindcă sunt niște bani pe care îi vom pierde dacă nu ne încadrăm până anul viitor. Sunt capitole, anumite investiții care au mers foarte bine și unele care au mers mai puțin bine. Unele din aceste investiții țin direct de Guvernul României, altele țin de către autoritățile locale. Nu există să pierdem vreun euro”.

Potrivit premierului României, „PNRR-ul este cea mai mare gură de oxigen pentru economie și cel mai mare ajutor chiar dacă unii sunt sceptici cu privire la Uniunea Europeană”.

(sursa: Mediafax)