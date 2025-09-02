Filmul documentar al International Salbek Opera Masterclass 2025 este acum disponibil online

Vă invităm să urmăriți filmul accesând următorul link: Salbek Opera Masterclass & Gala 2025

International Salbek Opera Masterclass, care a avut loc în perioada 19-24 august 2025 pe domeniul Castelului Salbek (Petriș,județul Arad), a fost un eveniment cu participare internațională unde 23 de cursanți, din 6 țări, de pe 3 continente, au avut oportunitatea de a studia tehnici de canto și interpretare împreună cu cei trei muzicieni de talie internațională: mezzosoprana Ruxandra Donose, tenorul Ramón Vargas și soprana Leontina Văduva, totul încheindu-se cu Gala Salbek Opera Festival, care a avut loc duminică, 24 august, pe platoul din faţa Palatului Administrativ din Arad.

Filmul oferă o privire în culisele masterclass-ului, interviuri exclusive cu organizatorii, artiștii și cursanții și fragmente din recitalurile și spectacolul de gală care au încântat mii de melomani veniți în piața din Arad.

Concertul extraordinar de operă în aer liber a fost susținut de Orchestra Filarmonicii din Arad, dirijată de David Crescenzi, alături soliștii soprana Anita Hartig, mezzosoprana Ruxandra Donose și tenorul Ramón Vargas, avându-i invitați pe soprana Leontina Văduva și o parte dintre cursanții International Salbek Opera Masterclass.

Filmul Salbek Opera Masterclass & Gala: Salbek Opera Masterclass & Gala 2025

Un film de Virgil Oprina

