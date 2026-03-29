Filmul Sorella di Clausura a intrat în cinematografe. Între umor punk și romantism balcanic, onorează autenticitatea feminină.

O comedie cu umor ascuțit, o melodramă romantică, cu personaje memorabile și un vibe balcanic inconfundabil, Sorella di Clausura este una dintre cele mai surprinzătoare și nonconformiste producții românești ale momentului.

Filmul prezintă povestea Stelei – o femeie liberă, impulsivă, o anti-eroină imposibil de ignorat – glorifică energia și autenticitatea feminină, într-un șir de întâmplări de viață care refuză să respecte regulile. Cu mult umor, curaj și o doză sănătoasă de nebunie, Sorella di Clausura propune o experiență cinematografică diferită, greu de uitat.

Sorella di Clausura va rula la București (Cinema Elvire Popesco, Cinema Union, Cinema Apollo 111, POINT Hub, Cinema Muzeul Țăranului, Cinema City AFI Cotroceni, Cinema City Park Lake, Happy Cinema Colosseum), Bacău (Happy Cinema), Bârlad (Cinema Victoria), Botoșani (Cinema Unirea, Happy Cinema), Brașov (Cinema City), Constanța (Cinema Jean Constantin), Cluj-Napoca (Cinema Arta, Cinema Victoria, Cinema City Iulius Mall), Iași (Cinema City Moldova Mall), Huși (Cinema Dacia), Pitești (Cinema Trivale), Sibiu (CineGold), Timișoara (Cinema Studio, Cinema City Shopping City), Toplița (Cinema 3D Călimani).

Proiecții în prezența echipei sunt programate în București la Cinema Muzeul Țăranului (miercuri, 11 martie, ora 20:00) și la Sibiu (ESTE Filmul de Miercuri la CineGold pe 11 martie, ora 20:00).

Pe 20 martie publicul e așteptat de la ora 20:00 la Cinema Apollo 111 din București pentru o proiecție specială Sorella di Clausura în colaborare cu F-Sides, un warm-up al proiectului Film RemiX. Actrița Katia Pascariu și regizorul Anastaseu Ștefan vor interacționa live cu filmul și cu publicul pe toată durata proiecției, într-un performance cu umor și multă improvizație. Vor porni de la scenele din film și cine știe unde vor ajunge.

Sorella di Clausura e distribuit în cinematografe de microMultilateral cu sprijinul CNC și UCIN.

Realizarea filmului Sorella di Clausura a fost sprijinită de: Centrul Național al Cinematografiei (CNC), Centrul Național al Cinematografiei din Serbia, Ministerul Culturii din Serbia, Ministerul Culturii din Italia, Institut Català De Les Empreses Culturals și EURIMAGES, în asociere cu Conceptual Lab și în colaborare cu Televiziunea Română.

Cu participarea finanțatorilor: Cinema City România, Dr. Oetker, Farmaciile Alphega, Bilka Steel, Vitrina Advertising, Boromir, Aqua Carpatica, Essence Mediacom, Avanpost Media (România) și Ton Ide, Yojimbo Films, Beostud, Digital Kraft, Rashtan Casting, Somnium Production (Serbia)

Parteneri media: RFI România, Elle România, Libertatea, urban.ro, Films in Frame, Cinefan, Daily Magazine, News.ro, BIZ, Liternet, Cinefilia, FILM, MovieNews

