„Fjord”, noul film al lui Cristian Mungiu, primit pozitiv la Cannes

Filmul, debutul în limba engleză al regizorului Cristian Mungiu, câștigător al Palme d'Or, îi are în rolurile principale pe Sebastian Stan și Renate Reinsve. Cei doi actori interpretează un cuplu religios, părinți ai cinci copii, prins într-un conflict tensionat cu serviciile norvegiene de protecție a copilului.

La finalul proiecției, sala a izbucnit în aplauze și strigăte de „Bravo”, iar spectatorii s-au ridicat în picioare pentru o ovație îndelungată. Sebastian Stan a fost vizibil emoționat, încercând cu greu să-și stăpânească lacrimile.

Momentul a fost întrerupt de două ori de directorul festivalului, Thierry Frémaux.

„Vreau să vă mulțumesc, pentru că acesta este momentul adevărului pentru orice film”, a spus Mungiu, într-un discurs rostit în limba engleză.

Premiera de gală a atras numeroase personalități din lumea filmului și a divertismentului. Printre acestea se numără Sharon Stone, Carla Bruni, membra juriului Demi Moore și Stellan Skarsgård, venit să o susțină pe Renate Reinsve, cu care a colaborat la Sentimental Value.

„Fjord” este al șaptelea film al lui Mungiu prezentat la Cannes și consolidează relația specială a cineastului român cu festivalul. Regizorul a câștigat Palme d’Or în 2007 cu 4 Luni, 3 Săptămâni și 2 Zile, premiul pentru scenariu în 2012 pentru După dealuri și trofeul pentru regie în 2016 cu Bacalaureat.

În contextul reacției puternice de la premieră, „Fjord” se anunță una dintre principalele pelicule pretendente pentru marele trofeu al festivalului, care va fi decernat sâmbătă.

Interesul pentru producție s-a tradus deja și în plan comercial. Compania Neon a achiziționat săptămâna trecută drepturile de distribuție pentru SUA, Canada, Marea Britanie, Australia și Noua Zeelandă.

(sursa: Mediafax)