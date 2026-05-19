Primăria Capitalei acuză subînchirieri ilegale într-un imobil dat PNȚCD în centrul Bucureștiului

Primăria Municipiului București a anunțat, marți, pe Facebook, că a început recuperarea unui imobil din centrul Capitalei, după ce spațiul ar fi fost folosit ani la rând pentru activități comerciale fără drept.

Potrivit reprezentanților Primăriei, cazul vizează un imobil administrat de Administrația Fondului Imobiliar (AFI) și atribuit în 2015 Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat pentru sediu.

„Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat a primit de la PMB, prin Administrația Fondului Imobiliar, în anul 2015, o clădire și o curte. Pentru sediu!”, a transmis Primăria Capitalei.

Instituția precizează că este vorba despre un spațiu situat în Piața Rosetti, pe Bulevardul Carol I, cu o suprafață totală de peste 2.700 de metri pătrați, pentru care chiria era de 6.851,45 lei pe lună, TVA inclus.

Conform mesajului publicat de PMB, la doar câteva luni după atribuirea spațiului, o parte din imobil ar fi fost subînchiriată ilegal unei firme private.

„Câteva luni mai târziu, în septembrie 2016, partidul a subînchiriat unei firme, fără drept, o parte din spațiu”, au transmis reprezentanții instituției.

Ulterior, compania respectivă ar fi închiriat mai departe spațiul către societatea LGR CONCEPT IDEEA SRL.

„La rândul ei, firma a închiriat spațiul unei alte societăți – LGR CONCEPT IDEEA SRL, care a deschis o terasă, apoi a ridicat un restaurant”, arată PMB.

Potrivit datelor prezentate de Primărie, activitatea comercială s-ar fi desfășurat pe aproximativ 180 de metri pătrați de spațiu construit și încă 252 de metri pătrați de curte.

Reprezentanții Primăriei spun că, potrivit calculelor făcute de AFI în baza unei hotărâri a Consiliului General al Municipiului București, chiria lunară pentru acel spațiu ar fi trebuit să fie de aproximativ 4.500 de euro în extrasezon și aproape 6.000 de euro în sezon.

„Suma ar fi trebuit încasată de stat pentru utilizarea spațiului construit și a curții. Dar din 2016 până în 2024, cei cu restaurantul din curtea PNȚCD nu au plătit. Astfel că datoria se ridica la 480.000 de euro”, au explicat reprezentanții PMB.

„Abia din 2024, după controale, AFI a pus societatea comercială să plătească pentru spațiul utilizat. Nu a făcut-o nici de data aceasta!”, au transmis reprezentanții PMB.

La finalul lunii trecute, societatea comercială figura cu datorii totale de aproximativ 2,3 milioane de lei, inclusiv penalități, scrie Primăria Capitalei.

Este menționat și că în 2023 instanța a decis evacuarea Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat din imobil, atât pentru expirarea contractului, cât și pentru neplata chiriei.

„Mai mult decât atât, în 2023 instanța a dispus evacuarea PNȚCD din respectivul imobil pentru expirarea contractului și neachitarea chiriei acumulate de-a lungul timpului”, a transmis PMB.

„Acum, prin dispoziția primarului general Ciprian Ciucu, toate aceste ilegalități încetează! Spațiul care aparține patrimoniului Municipiului București este recuperat și va intra în legalitate. Iar debitele restante vor fi recuperate!”, au transmis reprezentanții instituției.

(sursa: Mediafax)