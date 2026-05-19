Jurnalul.ro Ştiri Locale Un tir care transporta autoturisme s-a răsturnat. Se circulă restricționat pe A1

de Redacția Jurnalul    |    19 Mai 2026   •   11:44
Un tir care transporta mașini s-a răsturnat marți dimineață pe autostrada A1, în județul Arad, după ce a lovit parapetul de pe marginea drumului. În urma accidentului au fost impuse restricții de circulație.

Accidentul s-a produs pe autostrada A1, la kilometrul 529+500, pe sensul de deplasare spre Nădlac, potrivit informațiilor transmise pe Facebook de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara.

Șoferul a lovit parapetul marginal și s-a răsturnat pe marginea carosabilului.

În urma accidentului au fost impuse restricții de trafic, banda de urgență fiind blocată până la ora 12:00.

La fața locului a intervenit și ISU Arad care a transmis: „Am intervenit pentru accidentul de la Autostrada A1. Conducătorul auto nu a avut nevoie de îngrijiri personale. ISU Arad doar a asigurat măsurile de prevenire a incendiilor”.

(sursa: Mediafax)

