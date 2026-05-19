Jurnalul.ro Ştiri Politică Grindeanu, despre veniturile ONG-urilor: „Să fie totul transparent”

de Redacția Jurnalul    |    19 Mai 2026   •   00:40
Liderul PSD, mesaj direct pentru ONG-uri: „De ce se înfurie?”

Întrebat dacă este de acord ca ONG-urile să își declare veniturile, Sorin Grindeanu a spus că este „pentru” acest proiect, iar dacă un om este corect, nu are motiv să se ascundă.

Invitat, luni, la România TV, președintele PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat care este opțiunea sa personală, cu referire la transparentizarea veniturilor ONG-urilor.

„Ca principiu, dacă un om e corect, de ce se ascunde?” a fost răspunsul lui Grindeanu, adăugând că oricum veniturile sunt raportate la ANAF.

„Colegii mei din Senat au votat, va veni la Cameră. E un proiect de lege care se va discuta în Camera Deputaților”.

De asemenea, Grindeanu a declarat că „am văzut, tot ca știre, cum se bate cu pumnii în piept USR, că face transparentizarea la vilele RA-PPS. Eu nu stau acolo, stau în chirie într-un bloc”, a declarat liderul PSD, adăugând că „dacă tot află tot românul unde stă procurorul șef DIICOT, care e problema să se afle și ce venituri are un ONG, dacă sunt din bani publici?”

El a concluzionat cu ideea că e „pentru” transparentizarea tuturor lucrurilor și că nu înțelege de ce s-ar înfuria ONG-urile, deoarece crede „că, în general, sunt de bună credință și sunt oameni care n-au nimic de ascuns”.

(sursa: Mediafax)

