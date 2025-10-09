„Gașca de la Drept” vine în cinematografe de vineri, 10 octombrie

Distribuit de RoImage, lungmetrajul spune povestea a șapte studenți care se confruntă cu diverse situații limită, fiind nevoiți să le facă față împreună și să găsească soluții. Unul dintre ei are o fetiță grav bolnavă iar ceilalți vor să-l ajute, dar complică și mai mult lucrurile.

Scenele dramatice alternează cu cele amuzante într-o înlănțuire de momente palpitante și imprevizibile, spectatorii având ocazia să „savureze o felie din viața reală” a unor studenți, deoarece amiciția care-i leagă pe cei șapte va fi testată la maximum.

Trailerul poate fi urmărit pe: https://youtu.be/qVv_VdyoATs

Scenariul filmului are la bază cartea cu același nume scrisă de Mihai Adrian Hotca și republicată de curând, într-o a doua ediție, la Editura Universul Juridic.

Gașca de la Drept vorbește despre viața de student, cu părțile ei mai mult sau mai puțin agreabile, autorul dorind să evidențieze că, prin oportunitățile și încercarile sale, perioada studenției contribuie din plin la dobândirea unei imunități sociale. Pentru orice fost student, fragmentul de viață petrecut în mediul academic este probabil cel mai mare furnizor de amintiri cu adevărat speciale.

Cartea a fost recompensată în 2021 de Uniunea Juriștilor din România cu Premiul „Titu Maiorescu”, iar ulterior a inspirat scenariul filmului Gașca de la Drept, semnat de Emanuel Pârvu.

Lungmetrajul este regizat de Mihaela Aniței, aflată la debut, și îi are în distribuție pe actorii: Tudor Cucu-Dumitrescu, Vlad Brumaru, Ileana Puiu, Maruca Băiașu, Cezara Petredeanu, Theodor Șoptelea, Șerban Lazarovici, Ionuț Ionescu, Dana Voicu și Andi Vasluianu. Alături de ei, publicul îi va putea recunoaște în rolurile a doi dintre profesori pe îndrăgiții actori Daniela Nane și Adrian Titieni.

Gașca de la Drept va putea fi văzut începând din 10 octombrie în cinematografele din întreaga țară. Filmul este produs de Asertiv Film și Idea Film Around the World, fiind distribuit în România de RoImage.

Mai multe detalii puteți găsi pe: https://www.instagram.com/haingasca