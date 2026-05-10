x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Film Ioan Isaiu, actorul iubit de o țară întreagă, va fi înmormântat miercuri, în orașul natal, Dej

Ioan Isaiu, actorul iubit de o țară întreagă, va fi înmormântat miercuri, în orașul natal, Dej

de Redacția Jurnalul    |    10 Mai 2026   •   20:40
Ioan Isaiu, actorul iubit de o țară întreagă, va fi înmormântat miercuri, în orașul natal, Dej
Actorul va fi înhumat miercuri la Cimitirul Dealul Florilor din Dej

Slujba de înmormântare a actorului Ioan Isaiu va avea loc miercuri, 13 mai, de la ora 12:00, la Biserica Ortodoxă 'Sfânta Treime' din Dej, a anunțat Teatrul Național din Cluj-Napoca pe Facebook.

Potrivit instituției, cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face marți, 12 mai, între orele 11:00 și 14:00, în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca sau miercuri, între orele 10:00-12:00, la Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din Dej, pe situată str. Unirii nr. 1 D.

'Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au iubit!', au transmis reprezentanții Teatrului Național din Cluj-Napoca.

Actorul Ioan Isaiu a murit sâmbătă, la vârsta de 56 de ani.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ioan isaiu inmormantat dej
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri