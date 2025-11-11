„Jaful secolului” - Cel mai bun film la Festivalul Internațional de Film Tertio Millennio din Italia

Juriul a apreciat „capacitatea filmului de a combina rigoarea formală și profunzimea umană”, considerând filmul „o operă scrisă, filmată și interpretată cu reținere și precizie, capabilă să redea cu sensibilitate și profunzime condiția celor care emigrează dintr-o societate săracă. Regizoarea construiește o poveste de un realism simplu și direct, care face credibilă o poveste paradoxală și evidențiază decalajul dintre nevoile esențiale ale celor care caută o viață nouă și valorile societății gazdă. Interpretarea actriței principale este extraordinară, conferind filmului o adevăr profund și sensibil.”

„Jaful secolului” mai are în palmares: Premiul Publicului la Festivalul Internațional de Film de la Shanghai, Balkan Film Award (premiul pentru cel mai bun film din competiția balcanică), în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Sofia, Marele Premiu la Festivalul Internațional de Film de la Varșovia (2024), Premiul pentru Cea mai bună Actriță în rol principal, la Festivalul Internațional de Film de la Tokyo (2024) acordat actriței Anamaria Vartolomei.



Înființat la inițiativa Papei Ioan Paul al II-lea în 1997, festivalul Tertio Millennio explorează teme legate de spiritualitate și servește drept forum pentru dialogul interreligios și intercultural între comunitățile catolică, protestantă, evreiască, islamică, hindusă și budistă.

„Jaful secolului”, un film inspirat din fapte reale, îi are în distribuție pe actorii Anamaria Vartolomei, Rareș Andrici, Ionuț Niculae, Robert Iovan, Macrina Bârlădeanu, Lucian Ifrim, Mirela Nicolau alături de mulți alți actori români și străini.



„Regizoarea româno-belgiană Teodora Ana Mihai reușește să creeze un film care combină realismul social cu comedia umană. (...) În scenele de final premisa teoretică a filmului își găsește expresia maximă, în contrastul cromatic dintre civilizația aseptică și indiferentă din prima parte și noroiul dintr-un loc în care sărăcia nu diminuează, însă, importanța afecțiunii: ce „valoare” pot avea operele de artă „neprețuite” într-un astfel de context, în care este dificil să pui pe masă prânzul și cina? Și cât valorează cu adevărat fiecare existență umană?”, scrie jurnalistul italian Valerio Sammarco.



Vorbind despre unul dintre cele jaful comis de un grup de români în urmă cu 13 ani într-un muzeu olandez, precum și despre modul în care sunt tratați migranții români din Europa, inegalitatea de șanse, exploatare, complexe și dificultăți de adaptare, filmul „Jaful secolului” a fost lansat în cinematografele din România pe 23 septembrie, ocupând locul al treilea în box office după premiera în cinematografe.



Trailer: https://youtu.be/dR9gUtIG63g

Citește pe Antena3.ro Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

„Jaful Secolului” este o coproducție o coproducție România-Belgia-Olanda, realizată de Mindset Productions, Lunanime, Bastide Films, Les Films du Fleuve, Film i Väst, Filmgate Films, Avanpost Media și Mobra Films.

Marius Panduru RSC este directorul de imagine al filmului, iar Katharina Wartena și Robert Bitay semnează montajul. Scenografia a fost realizată de Simona Pădurețu, iar de costume s-a ocupat Margriet Procee. Directori de casting au fost Cătălin Dordea și Ann Willems.

Filmul a fost finanțat de Centrul Național al Cinematografiei – România, VAF și CCA – Belgia, FilmFonds Olanda și susținut prin programul MEDIA - Creative Europe al Uniunii Europene.

Cu contribuția: Initiative Media, Optimum Media Direction Plan & Buy, House of Media, Media Investment Communication, United Media Services, Mediacom România, Mindshare Media, Cinema City, Orange România, Sun Wave Pharma, Renault, Regina Maria, Unicredit Bank, Groupama.

Vânzări internaționale: SBS INTERNATIONAL.

Mai multe imagini pe pagina de Facebook Jaful Secolului și contul de Instagram, precum și pe canalele social media Forum Film de Facebook - Instagram - YouTube - TikTok.

DETALII pe pagina distribuitorului Forum Film: https://www.cineforum.ro/project/jaful-secolului/