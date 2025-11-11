„Let's Talk About...Film” cu regizorul Marius Papară și scriitoarea Florina Pîrjol

„Let's Talk About... Film” continuă demersul Institutului Cultural Român de promovare a cinemaului românesc contemporan și reprezintă un concept nou de înțelegere a filmelor prin invitarea unor personalități culturale pasionate de cea de-a șaptea artă, fără a fi implicate în mod direct în cinematografie.
Cum se vede filmul din perspectiva unui profesor? Dar din cea a unui elev de liceu? Cum reușim să comunicăm cu adolescenții? Ce ne mai atrage când comentăm un film: povestea, actorii, muzica? Iată o parte din temele abordate la ediția Let's talk about... film din 13 noiembrie.
Sinopsis După ore:
- Doi adolescenți care tocmai s-au cunoscut intră în școală după ore doar pentru a afla secrete înfiorătoare - inclusiv legătura unui tânăr cu moartea unui profesor.
- Distribuție: Tudor Oprișan, Robert Dinu, Carmen Florescu Stroie. Imagine: Vladimir Amzăr, Dan Stroie. Montaj: Alex Pintică. Scenografie: Anca Munteanu, Victor Pavel. Muzică: Matei Bumbuț. Captare Sunet: Robert Alexiu. Sound Designer: Diana Rădulescu. Mix Sunet: Iulian Nunu
Marius Papară a absolvit studii de regie de film la Universitatea Nationala de Artă Teatrală și Cinematografica "I.L. Caragiale" din București și are un master la aceeași facultate. A lucrat ca asistent de regie cu Tudor Giurgiu și Marius Olteanu, precum și la mai multe seriale de televiziune și a participat, împreună cu Gabriela Iacob și Mimi Brănescu la workskopuri de redactare de scenarii, respectiv de scriere dramatică. Marius Papară a regizat, până acum, documentarele Lost Paradise (2020), Apartament X (2021), Angeless Heart (2021) și scurtmetrajele Boxing (2023), Cu sânge rece (2024) și După ore (2025). Cel din urmă a fost selecționat în competiția oficială a Festivalului de Film de la Sarajevo și este proiectat la ICR în premieră națională.
Florina Pîrjol a absolvit Facultatea de Litere a Universității din București și programul de studii aprofundate al aceleiași universități. Este doctor în filologie și, în perioada 2010-2013, a lucrat ca cercetător cu o teză despre intersecția dintre literatură și gastronomie în spațiul românesc. A fost redactor al revistelor “Cultura”, “Observator Cultural” și “Time Out București” și a lucrat ca traducător, consilier editorial, redactor și PR manager la mai multe edituri. A publicat numeroase articole, interviuri și eseuri în cele mai importante reviste culturale românești și a susținut seminarii la Facultatea de Litere din capitală. Din 2021, Florina Pîrjol predă limba și literatura română la Colegiul Economic “Nicolae Kretzulescu” din București.