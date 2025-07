LUNĂ PLINĂ.10 – Horror, fantezie și umor negru la puterea zece

Abonamentele (cu și fără camping) sunt disponibile, în presale până pe 1 august, pe lunaplina.eventbook.ro

Programul complet Lună Plină.10: https://lunaplinafestival.ro/program

Headliner-ul ediției este Dracula (r. Radu Jude), o coproducție internațională așteptată cu nerăbdare, prezentată în avanpremieră națională la Luna Plină. Filmul este inclus și în selecția Festivalului Anonimul, astfel încât publicul îl va putea vedea atât la munte, cât și la mare, nu doar în competiția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Locarno.

În programul din acest an se regăsește și Else (r. ​​Thibault Emin), unul dintre cele mai apreciate titluri ale ediției recente a Festivalului de la Sitges – un body horror francez de o eleganță vizuală remarcabilă. Din selecția Tribeca va fi proiectat Weekend (r. Daniel Oriahi), un horror nigerian surprinzător, care a atras atenția publicului internațional și a criticii de gen. Nu în ultimul rând, selecția este completată cu Natură moartă cu fantome / Still Life With Ghosts (r. Enrique Buleo), un debut spaniol arthouse, cu accente de umor negru și o doză de melancolie fantastică, prezentat în competiția principală tot la Sitges.

Nu există aniversare fără zombie! Organizatorii au pregătit un mini-maraton de groază și umor negru cu trei titluri de referință: Párvulos: Copiii apocalipsei / Párvulos: Children of the Apocalypse, cel mai nou film al veteranului horror-ului mexican Isaac Ezban, în premieră națională; Hitul verii / The Summer Hit, o comedie cu zombie din Uruguay, regizată de Pablo Stoll (autorul cultului Whisky) – filmul care a deschis Zombie Walk-ul de la Sitges; și, în proiecție aniversară, Ziua morților / Day of the Dead (r. George A. Romero), care împlinește anul acesta 40 de ani.

The Rocky Horror Picture Show revine la Luna Plină într-o proiecție specială, la 50 de ani de la lansare, pentru o seară decadentă, interactivă și pur iconică.

Din selecția Festivalului Internațional de Film Transilvania, la Lună Plină va fi proiectată trilogia estoniană semnată de Rasmus Merivoo și Moonika Siimets – Alien - Evadarea lui Valdis / Alien Or Valdis' Escape In 11 Chapters, Alien 2 - Întoarcerea lui Valdis / Alien 2 Or The Return Of Valdis In 17 Chapters și Gaura neagră / Black Hole, plină de alieni animatronici. Programul include și un dublu eveniment marca Adilkhan Yerzhanov, cu filmele Maurul / Moor și Cadet, dar și relansarea SF-ului romantic ucrainean Tu ești lumea mea / U Are The Universe (r. Pavlo Ostrikov), un one-man show inventiv, descoperit la Toronto, premiat în zeci de festivaluri de gen și prezentat anterior în Cluj în secțiunea Tomorrow is Fear.

O bijuterie rară completează programul aniversar: O pagină de nebunie / A page of madness (1926), filmul japonez mut cu statut de film cult, va fi proiectat într-o versiune specială de cine-concert - coloana sonoră interpretată live de trupa CelloFun și narată de Irina-Margareta Nistor.

Pentru prima dată în festival, publicul va putea vedea și un calup de șase scurtmetraje românești de gen, semnate de regizori precum Mihai Dragolea, Vlad Ilicevici, George Dogaru, Iris Reșit, Nagy Marton, George ve Ganaeaard și Horia Cucută.

Iar pentru închiderea ediției aniversare, organizatorii au pregătit un back to back estival cu rechini: clasicul Fălci / Jaws de Steven Spielberg, care împlinește 50 de ani, revine pe marele ecran alături de Animale de pradă / Dangerous Animals (r. Sean Byrne), o producție electrizantă descoperită la Cannes 2025 și distribuită în România de Transilvania Film.

Luna Plină.10 promite o experiență de neuitat pentru toți fanii genului, nu doar prin selecția de filme, ci și prin atmosfera unică de festival, completată de brunch-uri, treasure hunt și evenimente speciale, care vor fi anunțate în curând.

Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) prezintă Lună Plină - Festivalul de Film Horror și Fantastic de la Biertan.