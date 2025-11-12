Mihai Călin și Tompa Eszter, invitații ICR la Zilele Filmului Românesc în Ungaria

Ediția a XIX-a propune trei titluri care reflectă preocupări sociale, estetice și existențiale diferite. Festivalul creează un spațiu de dialog cultural, unde fiecare proiecție devine un prilej de întâlnire între spectatori, invitați și comunități artistice din România și Ungaria.

Linia artistică a selecției din acest an ilustrează evoluția și diversitatea cinematografiei românești contemporane. Vor fi prezentate filmele: Anul nou care n-a fost, r. Bogdan Mureșanu (2024) – o tragicomedie istorică românească, plasată în ajunul Revoluției din anul 1989, în care șase povești interconectate reflectă frica, absurdul și speranța unei societăți aflate în pragul schimbării, proiectat în data de 14 noiembrie; Metronom, r. Alexandru Belc (2021) – o melodramă politică, care reînvie atmosfera deceniului șase al secolului trecut prin raportarea la adolescență, revoluție și muzica rock, proiectat în data de 15 noiembrie, și Kontinental 25, r. Radu Jude (2025) – o coproducție europeană care suprapune planuri documentare cu ficțiune poetică, hrănindu-se din miturile personale ale unor personaje de frontieră, în data de 16 noiembrie.

Cu sprijinul ICR Budapesta, actorul Mihai Călin (Anul nou care n-a fost) va participa, după proiecția din 14 noiembrie, la o întâlnire cu publicul moderată de Péter Muszatics, iar actrița Tompa Eszter (Kontinental ’25), după proiecția din 16 noiembrie, va lua parte la o discuție moderată de Zsolt Gyenge.

Prin această serie de proiecții, festivalul construiește un puzzle în care fiecare film adaugă o piesă diferită: de la portretul realist la experimentul formal, de la introspecție intimă la reflecție istorică. Programul anual capătă valențe de cartografiere a experiențelor românești și de construire a unor punți de comunicare cu spectatorii maghiari, invitați să descopere nu doar poveștile individuale, ci și contextul social și istoric din spatele fiecărui cadru. Astfel, festivalul provoacă reflecții despre identitate, memorie și evoluția societății într-o Europă a diversității.

PROGRAM

Anul nou care n-a fost

Proiecție: 14 noiembrie 2025, ora 18:00, Cinema Corvin, sala Kabos

coproducție româno-sârbă, 2024

dramă în limba română, subtitrată în limba maghiară, 138 min

Regizor și scenarist: Bogdan Mureșanu

Cu: Adrian Văncică, Nicoleta Hâncu, Amilia Dobrin, Iulian Postelnicu, Mihai Călin

În zilele fierbinți ale lui decembrie 1989, în România, viețile a șase oameni se împletesc într-o poveste tragicomică. Dictatura lui Ceaușescu se prăbușește, în timp ce, la București, populația știe încă foarte puțin despre revolta izbucnită la Timișoara. Un regizor de televiziune încearcă disperat să salveze programul de Revelion după ce actrița principală a fugit din țară; actrița chemată în locul ei, tulburată, încearcă să-și contacteze fostul iubit din Timișoara; fiul regizorului plănuiește să fugă peste graniță; un ofițer de la Securitate vrea să-și mute mama din casa condamnată la demolare, iar un muncitor de fabrică trăiește o teamă cumplită, deoarece fiul său i-a scris lui Moș Crăciun că tatăl îi dorește moartea lui Ceaușescu. Un puzzle tragicomic se formează de-a lungul unei zile grotești și tensionate, care anunță prăbușirea explozivă a regimului.

Filmul, multiplu premiat la festivalurile internaționale de film de la Veneția, Cairo și Belgrad, a câștigat nu mai puțin de zece trofee Gopo în 2024.

După proiecție, actorul Mihai Călin va participa la o întâlnire cu publicul, moderată de Péter Muszatics.

Metronom

Proiecție: 15 noiembrie 2025, ora 19:00, Cinema Corvin, sala Jávor

producție românească, 2022

dramă, în limba română, subtitrată în limba maghiară, 102 min

Regizor: Alexandru Belc

Cu: Mara Bugarin, Șerban Lazarovici, Vlad Ivanov, Mihai Călin

În 1972, Ana, o adolescentă de 17 ani, află că iubitul ei, Sorin, va emigra în Berlinul de Vest, încercând să scape de regimul opresiv al lui Ceaușescu. Dorind să profite de ultimele zile petrecute împreună, Ana merge seara la o petrecere cu prietenii ei, unde decid să trimită o scrisoare emisiunii „Metronom” de la Radio Europa Liberă, difuzată în secret în România. Însă petrecerea este întreruptă de apariția Securității, care îi arestează pe tineri.

Filmul a câștigat Premiul pentru cea mai bună regie la secțiunea Un certain regard la Festivalul Internațional de Film de la Cannes 2022 și a fost selecționat și premiat la numeroase festivaluri internaționale (Ierusalim, Gijón, Istanbul).

Kontinental ’25

Proiecție: 16 noiembrie 2025, ora 18:00, Cinema Corvin, sala Kabos

coproducție româno-elvețiano-luxemburgheză-braziliană-britanică, 2025

comedie în limba română și maghiară, subtitrată în limba maghiară și engleză, 109 min

Regia și scenariul: Radu Jude

Distribuție: Tompa Eszter, Șerban Pavlu, Gabriel Spahiu, Oana Mardare, Ilinca Manolache, Biluska Annamária

Cluj-Napoca, 2025. Un om al străzii român se sinucide în timp ce un executor judecătoresc (Orsolya – Tompa Eszter) încearcă să-l convingă să părăsească subsolul unui imobil pe care îl ocupă ilegal, spațiu destinat construirii unui nou hotel de lux. Orsolya se prăbușește psihic și, măcinată de remușcări, cutreieră orașul, povestind mereu și mereu întâmplarea colegilor, prietenilor și cunoscuților săi. Din aceste întâlniri, adesea absurde, se conturează imaginea unei societăți tensionate, în care fiecare caută propria justificare morală.

Câștigător al Ursului de Aur și dublu laureat al Ursului de Argint, Radu Jude (Aferim!, Babardeală cu bucluc sau porno balamuc) este una dintre cele mai originale voci ale cinematografiei est-europene contemporane. Cel mai nou film al său este o tragicomedie grotescă despre criza morală a Europei Centrale de azi. Filmul a obținut Premiul pentru Cel mai bun scenariu la Festivalul Internațional de Film de la Berlin 2025.

După proiecție, actrița Tompa Eszter va participa la o întâlnire cu publicul, moderată de Zsolt Gyenge.

Parteneri: Ambasada României în Ungaria, Cinematograful Belvárosi din Seghedin, Cinematograful Corvin din Budapesta, Mozinet.

