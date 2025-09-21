Monica Bellucci și Tim Burton s-au despărțit după aproape trei ani de relație

„Cu mult respect și un profund sentiment de afecțiune reciprocă, Monica Bellucci și Tim Burton au decis să se despartă”, se arată în mesajul transmis prin intermediul agenției France-Presse (AFP). Cei doi nu au oferit alte detalii despre motivele separării.

Relația lor a început în octombrie 2022, când Monica Bellucci i-a înmânat lui Tim Burton premiul pentru întreaga carieră în cadrul Festivalului Lumière de la Lyon. De atunci au apărut primele zvonuri despre un posibil cuplu, iar în februarie 2023 au fost surprinși plimbându-se împreună la Madrid. Modelul și actrița a confirmat relația câteva luni mai târziu, într-un interviu pentru Elle France, declarând: „Sunt fericită că l-am întâlnit. Îl iubesc și iubesc lumea sa plină de fantezie, în care monștrii sunt prietenoși.”

Ultimele apariții publice ale cuplului au fost în această vară, la Festivalul de Film de la Taormina și, recent, pe covorul roșu la premiera filmului Beetlejuice Beetlejuice la Veneția, unde Burton și-a arătat afecțiunea printr-un gest tandru față de actriță.

Deocamdată, nici Burton, nici Bellucci nu au precizat dacă vor continua să colaboreze profesional, însă despărțirea lor marchează sfârșitul uneia dintre cele mai fascinante povești de iubire de la Hollywood din ultimii ani.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹