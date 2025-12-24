Chefi la cuțite, lider de audiență. Diseară urmează cea mai intensă cursă culinară a sezonului 16: Marea Finală, de la 20:30

Este seara de gală când show-ul culinar va desemna persoana care își va adjudeca premiul de 30.000 de euro.

Cei nouă semifinaliști ai sezonului 16 Chefi la cuțite s-au întrecut aseară într-o cursă culinară fantastică, ediția de ieri impunându-se ca lider de audiență atât la nivel comercial, cât și la nivel urban și național. Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:28 – 23:39, Semifinala sezonului 16 Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 6 puncte de rating și 23.8% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 5.7 puncte de rating și 22.6% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 6.5 puncte de rating și 19.6% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 5 puncte de rating și 15% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 6.3 rating și 18.6% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 5.4 puncte de rating și 16% cotă de piață. În minutul de aur 21:31, aproape 1,3 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Chef Alexandru Sautner a intrat în Semifinală cu un concurent, Alex Helju, Chef Richard are patru semifinaliști, Maria Quagliano, Sergiu Deac, Luca Zvaleni și Sorina Jumuga, Chef Ștefan Popescu luptă cu Ștefana Mercori și Ioan Bârgu, iar Chef Orlando Zaharia este reprezentat de Andrei Mihăilescu și Bogdan Panaite. Concurenții au trecut prin trei probe de foc, toate fiind provocări în premieră într-o Semifinală Chefi la cuțite: au avut de gătit un preparat în care un ingredient să se regăsească în trei moduri diferite, apoi o farfurie cu 5 amuse bouche-uri și la final, au avut de reinterpretat în stil fine dining o rețetă clasică. Dincolo de dificultatea probelor, competitorii au trecut și printr-un maraton emoțional – mai ales la proba la care au avut de gătit în tandem cu cea mai apropiată persoană.

Cine s-a calificat în Marea Finală telespectatorii vor afla diseară – când urmează o luptă culinară fantastică, în care ambiția, pasiunea, talentul, dar și organizarea și strategia își vor spune cuvântul, întrucât fiecare finalist va trebui să-și alcătuiască o echipă alături de care să gătească. Cum s-a desfășurat cea din urmă bătălie gastronomică a acestui sezon și cine a câștigat marele trofeu al sezonului 16 Chefi la cuțite telespectatorii vor descoperi urmărind ediția difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

