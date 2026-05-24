„Fjord” intră oficial în cursa pentru Oscar după triumful de la Cannes. Lia Bugnar: La noi deja filmul a fost desființat de critici. Mungiu nu se amestecă în meschinăriile de aici

Grație noilor reguli ale Academiei Americane de Film, anunțate anul acesta, pelicula româno-norvegiană intră automat în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru Cel mai bun film internațional.

Noile reguli ale Academiei acordă eligibilitate automată pentru categoria Cel mai bun film internațional producțiilor câștigătoare ale marelui premiu la șase festivaluri majore, printre care se numără și Cannes.

Astfel, „Fjord” nu mai depinde de calcule legate de selecția națională sau de alte criterii preliminare și pornește deja dintr-o poziție favorabilă în sezonul premiilor.

Victoria de pe Croazetă oferă astfel filmului lui Mungiu un statut privilegiat în competiția pentru Oscarurile din 2027. Mai ales într-un an în care Festivalul de la Cannes a fost dominat exclusiv de producții non-anglofone, fără niciun laureat american în competiția principală.

Filmul lui Mungiu, o dramă morală plasată în Norvegia și centrată pe o familie de români evanghelici prinsă într-un conflict cu sistemul social norvegian, și-a consolidat profilul internațional după ce a devenit unul dintre cele mai premiate titluri ale ediției din acest an a festivalului.

Pe lângă Palme d’Or, „Fjord” a obținut și Premiul FIPRESCI, acordat de critica internațională; Premiul Juriului Ecumenic, pentru dimensiunea umană și morală a poveștii; François Chalais Prize, dedicat filmelor cu relevanță civică și socială; Citizenship Prize (Prix de la Citoyenneté), acordat producțiilor cu mesaj social puternic.

Prin succesul de sâmbătă, Cristian Mungiu a devenit al zecelea cineast din istoria festivalului de la Cannes care obține de două ori marele trofeu. Distincția vine la 19 ani după succesul cu 4 Luni , 3 Săptămâni și 2 Zile.

Triumful de la Cannes îi oferă lui Mungiu și cea mai puternică platformă de lansare către Oscar din întreaga sa carieră. Cu filmul „După dealuri” (2012), Cristian Mungiu a ajuns pe lista scurtă de 9 filme, dar nu a prins selecția finală de 5 nominalizări pentru Oscar.

Lia Bugnar, reacție la succesul lui Mungiu de la Cannes: Merge cu încăpățânare pe drumul lui

Scriitoarea și regizoarea Lia Bugnar a reacționat public după ce regizorul român Cristian Mungiu a câștigat din nou Palme d’Or la Cannes, cu filmul „Fjord”, exprimându-și admirația față de parcursul cineastului indiferent de opiniile critice din țară.

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Bugnar a remarcat că, deși filmele lui Mungiu sunt adesea „desființate” în spațiul critic din țară, acestea ajung să fie validate la cel mai înalt nivel internațional.

„Partea amuzantă e că la noi deja filmul a fost desființat de criticii de film, ca mai toate filmele lui. Noi suntem foarte severi, dacă pe fraierii ăia-i păcălește, pe noi nu”, a scris ea, într-un ton sarcastic.

Aceasta a continuat cu o apreciere directă la adresa regizorului, pe care îl descrie ca pe un artist constant și independent de climatul cultural local.

„Ador acest regizor care-și vede de treaba lui, nu se amestecă în meschinăriile si bisericuțele de aici, ba chiar le respinge fără drept de apel. Un om de-o bună creștere si delicatețe ieșite din comun. Și tobă de cultură”, a mai transmis Bugnar.

În același mesaj, ea a subliniat și dimensiunea de consecvență a parcursului său artistic, considerând că recunoașterea internațională vine ca o validare în timp.

„Uneori lucrurile se mai așază și în ordinea firească și asta îmi dă speranță. Toată admirația pentru acest artist care merge cu încăpățânare pe drumul lui, exact ca ursul, în timp ce latră câinii”, a mai scris aceasta.

Reacția vine în contextul în care „Fjord” a devenit sâmbătă noapte unul dintre cele mai premiate filme ale ediției Cannes 2026, consolidându-l pe Cristian Mungiu drept unul dintre puținii regizori europeni cu două Palme d’Or în palmares.

(sursa: Mediafax)