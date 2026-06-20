Trump: Putin putea câștiga războiul cu Ucraina într-o zi. Un general a greșit

Într-un interviu pentru Axios, liderul de la Casa Albă susține că Rusia ar fi putut câștiga războiul din Ucraina într-o singură zi, dacă forțele armate ruse nu ar fi făcut o „greșeală teribilă”.

Președintele american Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat publicației Axios, că Rusia ar fi câștigat războiul din Ucraina chiar din prima zi, dacă forțele armate ruse nu ar fi făcut o „greșeală teribilă”.

„Când a început (războiul - n.red.), Putin avea sute de tancuri care se deplasau pe autostradă. Este o autostradă din beton, o autostradă foarte bună, solidă care ducea drept la Kiev. Și pe la jumătatea distanței... Armata lui ar fi ajuns acolo în patru ore”, a spus Trump în interviul pentru Axios.

El a susținut că decizia unui general rus de a devia tancurile rusești pe „teren agricol și prin noroi” a oprit avansul trupelor ruse și a oferit Ucrainei timp să riposteze.

Trump a adăugat faptul că dacă tancurile ar fi rămas pe autostrada spre Kiev, ar fi ajuns în capitala Ucrainei în câteva ore.

„Dacă acest general ar fi mers direct pe autostradă, ar fi ajuns la Kiev în patru ore, iar Ucraina nu ar fi putut face absolut nimic în privința asta. Războiul acela s-ar fi terminat într-o singură zi. Asta s-a întâmplat acum patru ani și jumătate. Așadar, a fost o greșeală teribilă. Și iată un general care decide că, în loc să urce pe mijlocul autostrăzii direct în oraș, ei nu ar fi putut face nimic. Erau total nepregătiți”, este afirmația controversată a lui Trump, potrivit RBC Ukraine.

Rusia a lansat un război la scară largă asupra Ucrainei în data de 24 februarie 2022. Până în prezent, pierderile suferite de ambele părți sunt semnificative, iar negocierile de pace, deși au înregistrat mici progrese, nu au dus la un acord de pace.

(sursa: Mediafax)