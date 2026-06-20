Reacția lui Nicușor Dan după ce stenogramele DNA din dosarul Ciucu au ajuns în spaţiul public

Întrebat de jurnalişti de unde are informaţii că în dosarul în care este implicat Ciprian Ciucu ar exista stenograme, pentru că, până în acest moment, DNA nu a comunicat acest lucru, şeful statului a răspuns: "Ce am spus şi ce reafirm azi este că ce cunoaştem toţi din dosarul acela este ce comunică DNA-ul. Şi aşa e normal să fie. Dar, bineînţeles că în momentul în care procurorii spun că există indicii că s-a întâmplat ceva, evident că există nişte probe pe care niciunul dintre noi nu le cunoaştem azi. Asta e normalitatea".



Declaraţiile au fost făcute la Şantierul Naval Istanbul, după ce Nicuşor Dan a participat la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR "Contraamiral August Roman", iar, ulterior a avut o întrevedere cu preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.



Ciprian Ciucu este acuzat de DNA că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate şi consultanţă electorală, în schimbul eliberării unei autorizaţii şi a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.



Conform unui comunicat al DNA, Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită.



În acelaşi dosar, au fost plasaţi sub control judiciar oamenii de afaceri M.N.K.A. şi M.M. - acuzaţi de dare de mită şi S.I. (om de afaceri), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la dare de mită.



Dosarul în care Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare a pornit de la investigarea unui caz de corupţie la Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJR).



Conform DNA, miercuri, au fost arestate preventiv două persoane, R.D.M. (cetăţean bulgar) - acuzat de dare de mită şi N.C.O. (persoană fără calitate specială) - pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la luare de mită, dare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), dare de mită şi instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.



DNA spune că, pe parcursul efectuării instrucţiei penale în dosarul de corupţie de la ONJR, au rezultat indicii temeinice privind comiterea unor alte fapte de corupţie, astfel că a fost constituit la nivelul aceleiaşi secţii un dosar penal distinct (înregistrat la începutul lunii decembrie 2025), în care a fost pus sub acuzare Ciprian Ciucu.

AGERPRES