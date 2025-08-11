„Nu mă lăsa să mor” – Premiera mondială pe 12 august la Festivalul Internațional de Film de la Locarno

Acest debut cinematografic aduce o poveste poetică și misterioasă. Maria bântuie printr-un oraș de la malul mării pentru înmormântarea enigmaticei sale vecine, Isabela, despre care se spune că vorbea cu copacii. Pe măsură ce nopțile devin tot mai lungi, adoptă câinii Isabelei, îl cunoaște pe fiul ei și întâlnește un tăietor de lemne care se teme să adoarmă.

Proiecții în cadrul festivalului:

12.08.2025, 11:30 | PalaCinema 1 (premieră mondială, în prezența echipei)

13.08.2025, 9:00 PM | L’altra Sala

14.08.2025, 1:30 PM | PalaCinema 2

14.08.2025, 1:30 PM | PalaCinema 3

„Nu mă lăsa să mor” este o coproducție România–Bulgaria–Franța, realizată cu sprijinul CNC România, Bulgarian National Film Center, Aide aux Cinémas du Monde – CNC – Institut Français și SEE Cinema Network.

Filmul este produs de Saga Film, în coproducție cu Handplayed, Tomsa Films, Arrogant Films și Conceptual Lab by Theo Nissim.

Echipa filmului prezentă la Locarno include:

• Andrei Epure (regizor, scenarist)

• Cosmina Stratan (actiță principală)

• Laurențiu Răducanu (director de imagine)

• Alexandra-Alma Ungureanu (scenografă și costumieră)

• Dragoș Apetri (montaj)

• Alex Teodorescu (producător)

• Ana Gheorghe (producătoare și co-scenaristă)

• Ana Ciobanu (co-producător și director de producție)

• Theo Nissim (co-producător)