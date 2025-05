O RISO E A FACA/ I ONLY REST IN THE STORM (regia: Pedro Pinho), selectat în competiția Un Certain Regard la Festivalul Internațional de Film de la Cannes!

„I ONLY REST IN THE STORM / MÂINE VA FI O NOUĂ ZI este o odisee impresionantă la nivel narativ și vizual. Filmul explorează complexitatea relațiilor și dinamica unei comunități de expatriați, abordând tematici precum neocolonialismul, căutarea identității și anxietatea climatică. Filmată pe peliculă de 35 mm și 16mm, producția s-a desfășurat în Guineea Bissau prin implicarea a patru țări în schema de coproducție. Aportul românesc a fost esențial în realizarea filmului și suntem încântați atât de colaborarea avută cu regizorul Pedro Pinho, cât și de selecția la Festivalul de Film de la Cannes.”, spune producătoarea Ioana Lascăr (deFilm).



Regizorul portughez Pedro Pinho este co-fondatorul companiei de producție Terratreme. A debutat în cinematografie cu documentarul Bab Sebta (co-regizat împreună cu Frederico Lobo), care a avut premiera la FIDMarseille în 2008, unde a câștigat Premiul Marseille Espérance. A regizat apoi filmul de ficțiune de mediu metraj Um Fim do Mundo prezentat în secțiunea Generation a Berlinalei în 2013, iar în 2014, documentarul As Cidades e as Trocas (co-regizat cu Luísa Homem), prezentat atât la FIDMarseille, cât și la Art of the Real, la Lincoln Center din New York. În 2017, primul său lungmetraj de ficțiune, A Fábrica de Nada, a avut premiera în secțiunea Quinzaine des Réalisateurs de la Festivalul de Film de la Cannes, unde a câștigat Premiul FIPRESCI acordat de Criticii Internaționali și ulterior a obținut alte 20 de premii la festivaluri din întreaga lume. ONLY REST IN THE STORM / MÂINE VA FI O NOUĂ ZI, este al doilea său lungmetraj.

„Cu I ONLY REST IN THE STORM / MÂINE VA FI O NOUĂ ZI, am vrut să dezvolt mai departe experimentul inițiat în A Fábrica de Nada, plasând discursul în centrul unei răni colective — frontiera neocolonială. Filmul plutește între corpuri și putere, între infrastructuri post-coloniale și dorință, pentru a surprinde contradicțiile unui teritoriu sfâșiat între dominație și rezistență. În esență, este o poveste despre întâlniri, dispariție și așteptări inegale — o căutare a unor rute de evadare, atât intime, cât și politice.”, a declarat Pedro Pinho.

În secțiunea Un Certain Regard la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, filmul lui Pedro Pinho concurează cu: LOVE ME TENDER (r. Anna CAZENAVE CAMBET, Franța), LA MISTERIOSA MIRADA DEL FLAMENCO (r. Diego CÉSPEDES, Chile), MÉTÉORS (r. Hubert CHARUEL, Franța), MY FATHER’S SHADOW (r. Akinola DAVIES JR, Marea Britanie), L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE (r. Stéphane DEMOUSTIER, Franța), URCHIN (r. Harris DICKINSON, Marea Britanie), HOMEBOUND (r. Neeraj GHAYWAN, India), A PALE VIEW OF HILLS (r. ISHIKAWA Kei - Japonia, Marea Britanie, Polonia), ELEANOR THE GREAT (r. Scarlett JOHANSSON, SUA), KARAVAN (Zuzana KIRCHNEROVA, Cehia, Slovacia, Italia), PILLION (r. Harry LIGHTON, Marea Britanie), UN POETA (r. Simón MESA SOTO, Columbia, Germania, Suedia), AISHA CAN’T FLY AWAY (r. Morad MOSTAFA,Tunisia, Egipt, Arabia Saudită, Franța), ONCE UPON A TIME IN GAZA (r. Arab et Tarzan NASSER, THE PLAGUE (r. Charlie POLINGER, SUA), PROMISED SKY (r. Erige SEHIRI, Franța, Tunisia, Qatar), LE CITTÀ DI PIANURA (r. Francesco SOSSAI,

Italia), THE CHRONOLOGY OF WATER (r. Kristen STEWART, SUA, Franța), TESTA O CROCE?/ HEADS OR TAILS? (r. Matteo ZOPPIS, Alessio RIGO DE RIGHI, Italia, SUA).

deFilm este o companie de producție cu sediul în București, fondată în 2009 de Radu Stancu. Implicați în toate tipurile de producții cinematografice, producătorii au lucrat la numeroase proiecte, iar recunoașterea muncii lor include selecții și premii la festivaluri internaționale de prestigiu precum Berlin, Cannes, Veneția, Locarno și IDFA. Ca membri ai Alianței Producătorilor de Film din România (APF), cooperează activ pentru a îmbunătăți politicile naționale din industria filmului și a facilita colaborările internaționale.



Titluri aflate în post-producție, ce vor ajunge curând în cinematografe: DINȚI DE LAPTE / MILK TEETH (2025) regizat de Mihai Mincan (produs de DEFILM [RO] / coprodus de REMORA FILMS [FR] STROM PICTURES [DK] STUDIOBAUHAUS [GR] SCREENING EMOTIONS [BG]); MATRYOSHKA (2025) documentar regizat de Maricarmen Merino Mora (produs de ESPIRAL PRODUCCIONES [CR] / coprodus de DEFILM, [RO] PUCHUNKA CINE [MX]); MAILIN (2025) | documentar regizat de María Silvia Esteve (produs de HANA FILMS [AR] / coprodus de DEFILM [RO] IKKIFILMS [FR]); TITANIC OCEAN (2026) regizat de Konstantina Kotzamani (produs de HOMEMADE FILMS [GR] / coprodus de MANNY FILMS [FR] WUNDERLUST FILM [DE] DEFILM [RO] FRIDAFILMS [SP] MAM FILM [JP]).

Proiectul românesc aflat în producție este ATLASUL UNIVERSULUI (2026) regizat de Paul Negoescu (produs de DEFILM [RO] / coprodus de SCREENING EMOTIONS [BG]).

Compania va mai dezvolta următoarele proiecte: PLAYTOPIA (2026) regizat de Bara Jichova Tyson; MAGNUM OPUS (2027) regizat de Bogdan Mirică; FROSTY BLUE FORGET-ME-NOTS (2027) regizat de Cristina Haneș; EL DORADO (2027) regizat de Nicolas van Hemelryck and Clare Weiskopf; WOLFSWINTER (2028) scris de Katharina Maas; VERTEBRE (2028) serial dezvoltat de scenaristul și regizorul Andrei Epure; EXIL (2028) regizat de Alexandra Badea.

Producătoare română, licențiată în Cinematografie și cu un masterat în Producție de Film, în prezent finalizându-și cercetarea doctorală în producție creativă de film și marketing, Ioana Lascăr este lector specialist la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România, unde coordonează cursurile de Producție de Film, Dezvoltare de Film și Marketing & Management. Ioana este absolventă a mai multor programe internaționale, printre care EAVE Producers și EAVE Marketing, EWA Series Accelerator, MIDPOINT Series Launch, CEE Animation și APostLab. În ultimii 11 ani, a activat ca producător la deFilm și a devenit parteneră în cadrul companiei, construind un portofoliu divers de producții ambițioase, incluzând scurtmetraje, animații, documentare și lungmetraje. Lucrările sale anterioare au fost selecționate în festivaluri de prestigiu precum Veneția, Locarno, Karlovy Vary, San Sebastian, IDFA sau Seattle.

Radu Stancu a absolvit masterul de Producție de film, și programul de licență Montaj și design de sunet la UNATC „I.L. Caragiale” din București. Este membru al comunității ACE Producers, absolvent al EAVE Producers Workshop, EAVE Ties That Bind, EAVE Marketing Workshop și a fost selectat ca Producer on the Move la Cannes 2023. A fost implicat într-o gamă variată de producții cinematografice, atât scurtmetraje, cât și lungmetraje, care au fost prezentate și premiate la festivaluri și piețe internaționale majore, stabilind conexiuni cu colaboratori și parteneri din Europa, Asia și America Latină. A participat în diferite grupuri de lucru afiliate Ministerului Culturii din România, reprezentând sectorul audiovizual și a jucat un rol cheie în inițierea și coordonarea unui grup de profesioniști din industria de film dedicați revizuirii Legii Cinematografiei Naționale.