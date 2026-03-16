Ceremonia Premiilor Oscar, marcată de ironii la adresa lui Trump

Ceremonia Premiilor Oscar din acest an a avut loc într-un context geopolitic tensionat, fiind pentru a doua oară în acest secol când Oscarurile se desfășoară în primele faze ale unui război american în Orientul Mijlociu, scrie Politico. Ultima situație similară a avut loc în 2003, când ceremonia a fost organizată la scurt timp după invazia Irakului ordonată de administrația George W. Bush. Atunci, organizatorii au redus amploarea evenimentului, iar unele vedete au refuzat să participe.

În 2026, gala nu a fost modificată major, însă atmosfera politică a fost prezentă pe parcursul întregii seri.

Premiile Oscar: glume și ironii la adresa lui Donald Trump

Pe scena Oscarurilor, Conan O’Brien și Jimmy Kimmel au strecurat mai multe ironii la adresa lui Donald Trump. De multe ori fără a-i menționa numele în momentele cheie. O’Brien a făcut referire la obiceiul lui Trump de a-și atașa numele unor instituții sau proiecte. Una dintre glume a fost despre cum ar arăta dacă acesta și-ar pune numele și pe teatrul Dolby unde are loc ceremonia. Jimmy Kimmel, cunoscut pentru criticile sale la adresa lui Trump, a făcut la rândul său o serie de remarci ironice. El s-a referit inclusiv la documentarul dedicat fostei prime doamne Melania Trump.

Politica nu a fost prezentă doar pe scenă. Pe covorul roșu, mai multe vedete au purtat insigne cu mesajul „ICE OUT”, un slogan critic la adresa politicilor de imigrație. De asemenea, actorul Javier Bardem, prezentând premiul pentru cel mai bun film internațional, a transmis un mesaj direct: „Nu războiului. Și libertate pentru Palestina”.

Discursuri despre situația globală și audiența scăzută

Regizorul Paul Thomas Anderson, al cărui film „One Battle After Another” a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film, a făcut referire la tensiunile globale actuale. A descris situația lumii drept „o dezordine pe care generațiile viitoare vor trebui să o repare”. Conan O’Brien a recunoscut, la începutul galei, că lumea trece prin „vremuri haotice și înfricoșătoare”. Totuși a a subliniat că Oscarurile pot și trebuie să ramână un simbol al colaborării și optimismului.

În ultimii ani, ceremonia Oscarurilor a înregistrat o scădere constantă a audienței. Dacă în anul 2000 gala era urmărită de aproximativ 46 de milioane de telespectatori în SUA, ediția de anul trecut a atras aproximativ 20 de milioane. Unii comentatori conservatori susțin că pozițiile politice exprimate de Hollywood contribuie la această scădere a interesului publicului. Alți analiști indică însă și alte motive, precum influența rețelelor sociale sau lipsa unor filme extrem de populare printre nominalizări.

În ciuda momentelor politice, Gala Premiilor Oscar a rămas în primul rând o sărbătătoare a cinematografiei. Pe lângă premiul pentru cel mai bun film, producția „F1”, cu Brad Pitt, a câștigat premiul pentru cel mai bun sunet, confirmând succesul său comercial.

(sursa: Mediafax)