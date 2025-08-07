Parcurs festivalier de excepție pentru „Dinți de lapte”, în regia lui Mihai Mincan - selectat la Festivalul Internațional de Film de la Toronto (TIFF)!

„Dinți de lapte”/ ”Milk Teeth” face parte din cele 55 de titluri aparținând unor cineaști ce reprezintă 50 de țări, într-un program dedicat filmelor ce se bucură de recunoaștere internațională, în cadrul celebrului eveniment aflat la ediția 50, care se va desfășura în perioada 4-14 septembrie în Toronto, Canada.

Acțiunea filmului „Dinți de lapte”/ ”Milk Teeth” se petrece la sfârșitul anului 1989, într-o societate complet izolată, cu oameni fără voci proprii. Este o lume a fricii și a neputinței, una marcată de pene de curent care au transformat întunericul într-un mod de viață. Într-un cartier al unui mic oraș de provincie, o fetiță este trimisă de către părinții ei să ducă la gunoi o găleată plină cu coji de nucă. Este Săptămâna Mare și mama ei se pregătește să facă un cozonac. Copila își salută prietenii aflați în fața blocului, le spune că vine și ea imediat la joacă cu ei, apoi dispare fără urmă. Nimeni nu știe, dar dispariția ei nu este întâmplătoare. În zonă sunt zeci de copii pierduți fără urmă. Numele și destinele lor fac parte dintr-o realitate ținută sub tăcere de regimul politic.

„Am crescut cu multe filme americane. Au fost primele mele repere în materie de cinema, am încercat să învăț din ele ce și cât se poate spune, folosind un anumit fel de a povesti prin imagini. Ani mai târziu, am aflat că multe dintre aceste filme avuseseră primele lor proiecții la TIFF. Le mulțumesc celor din Toronto că au avut încredere într-un film dintr-o țară mică, fără cinematografe. ”, spune regizorul Mihai Mincan.

Protagonista filmului, actrița Emma Ioana Mogoș, debutează într-un rol principal în filmul lui Mihai Mincan cu forță și sensibilitate. Emma joacă rolul Mariei, o fetiță de 10 ani, ultima persoană care o vede pe sora ei, înainte ca aceasta să dispară. De-a lungul următoarelor luni, Maria devine martoră tăcută la toate evenimentele ce urmează: ancheta cinică a Miliției, căutările disperate ale părinților, dispariția universului în care copilărise până atunci. Treptat, fata realizează că un mister înfricoșător o amenință din întunericul care acoperă tot ce este în jur.

Din distribuția filmului mai fac parte: Marina Palii, Igor Babiac, István Téglás, Victor-Ioan Rogobete, Lara Maria Alexandra Comănescu, Maia-Victoria Boboc, Albert Ciută, Karina-Ziana Gherasim, Tudor Morar, Mihaela Rădescu, Ada Lupu, Cătălin Filip, Luca-David Cărăvan, Ingrid-Maria Tirintică.

„Dinți de lapte”/ ”Milk Teeth” va avea premiera mondială în competiția Orizzonti a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, unde regizorul Mihai Mincan a mai fost prezent în 2022 cu primul său lungmetraj de ficțiune „Spre Nord”, care a câștigat premiul Bisato D’oro acordat de asociația criticilor independenți.

Directorul de imagine al filmului este George Chiper-Lillemark, iar montajul a fost realizat de Dragoș Apetri. Marius Leftărache și Nicolas Becker au compus muzica si designul de sunet, iar Cyril Holtz a realizat mixajul de sunet. Scenografia este semnată de Anamaria Țecu, realizarea costumelor a fost coordonată de Dana Păpăruz, iar de machiaj și coafură s-au ocupat Dimitra Fafaliou și Sotiris Paterakis. Florentina Bratfanof a fost directorul de casting.

Filmul produs de Radu Stancu și Ioana Lascăr (deFilm) este o coproducție România - Franța (Remora Films) - Danemarca (Ström Pictures) - Grecia (StudioBauhaus) - Bulgaria (Screening Emotions). Coproducători: Cyriac Auriol, Monica Hellström, Konstantinos Vassilaros, Poli Angelova, Nikolay Todorov. Producători asociați: Carmen Rizac, Vlad Rădulescu, Orfeas Peretzis, Remi Burah, Olivier Pere, Mikulas Novotny.

„Dinți de lapte”/ ”Milk Teeth” va ajunge în cinematografele din România în această toamnă, distribuit de T.R.I.B.E Films.

„Dinți de lapte” este un film realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Guvernului României - Oficiul de Film și Investiții Culturale, CNC Centre national du cinéma et de l'image animée, Danish Film Institute, Bulgarian National Film Center, Hellenic Film & Audiovisual Center - Creative Greece / National Recovery & Resilience Plan - Greece 2.0 - Co-production Window, Media Investment Communication, ARTE Kino, Creative Europe Media, ERT SA, TorinoFilmLab Production Award & Green Filming Award, Cinema City, Televiziunea Română, Avanpost, Radio România.