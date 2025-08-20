Robert Redford a împlinit 89 de ani: poveștile de dragoste și căsniciile actorului de legendă

Dar în spatele succesului și al imaginii de „bărbat care frânge inimi”, viața personală a starului din Butch Cassidy and the Sundance Kid a fost mult mai discretă și surprinzător de stabilă.

Prima soție: Lola Van Wagenen, femeia alături de care a început totul

În 1958, înainte ca Hollywood-ul să-l transforme într-un idol, Robert Redford s-a căsătorit cu Lola Van Wagenen, o activistă dedicată cauzelor sociale. Relația lor a durat peste două decenii și a avut o influență uriașă asupra actorului.

Din Utah, statul natal al Lolei, Redford și-a găsit rădăcinile, și tot aici a pus bazele Festivalului de Film Sundance (1978), unul dintre cele mai importante evenimente de film independent din lume.

Cuplul a trecut printr-o mare tragedie în 1959, când primul lor copil, Scott, a murit la doar două luni. Au urmat alți trei copii: Shauna (artist), James (regizor și activist, decedat în 2020) și Amy (actriță și regizoare).

Deși s-au despărțit la începutul anilor ’80, Redford a descris divorțul ca fiind „mutual și corect”:

„Am rămas cu multă afecțiune și prietenie. Copiii au crescut bine, și asta era cel mai important. Nu voiam să fiu încă un caz previzibil de divorț în showbiz.”

Iubiri celebre după divorț

În anii ’80 și ’90, presa l-a legat pe Redford de actrițe precum Sonia Braga (cu care a colaborat la The Milagro Beanfield War) și Lena Olin, partenera sa din drama istorică Havana (1990).

Sibylle Szaggars: soția și partenera de viață de acum

La mijlocul anilor ’90, Redford a cunoscut-o pe Sibylle Szaggars, o artistă germană, în cadrul resortului său din Sundance. Cei doi s-au căsătorit în 2009 și trăiesc împreună de peste 16 ani.

Cuplul împărtășește aceeași pasiune pentru protecția mediului. Szaggars a fondat în 2015 organizația non-profit The Way of the Rain, unde Redford este vicepreședinte.

Într-un interviu din 2011, actorul spunea despre soția sa:

„Este o persoană foarte specială. E mai tânără decât mine și europeană, ceea ce îmi place. Mi-a adus o viață nouă.”

Când l-a cunoscut, Szaggars nici măcar nu îi știa filmele: „Am închiriat câteva și am văzut câte 15 minute din fiecare, ca să pot vorbi cu el. Dar nu a fost nevoie. Ne-am întâlnit ca doi oameni obișnuiți și am găsit o conexiune autentică.”

Un simbol al eleganței și al discreției

Astăzi, la 89 de ani, Robert Redford rămâne nu doar un actor legendar, ci și un om care a știut să-și protejeze viața privată, să-și onoreze iubirile și să transforme durerea personală în forță creatoare și activism.

De la prima căsătorie cu Lola Van Wagenen până la actuala viață alături de Sibylle Szaggars, poveștile de dragoste ale lui Redford sunt mai mult decât simple capitole mondene: sunt dovada unui om care a căutat mereu echilibru între artă, familie și cauze sociale.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹