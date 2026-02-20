RROMA Film Festival, singurul festival de film din Europa dedicat integral culturii rome, nominalizat la Premiile Anului în Cultură 2025

El a fost prezent, alături de întreaga familie, între 5 și 7 septembrie 2025, la cea de-a treia ediție a RROMA Film Festival Film Festival care a avut loc la Brașov și Augustin. Acum, singurul festival de film din Europa dedicat integral culturii rome este nominalizat la Premiile Anului în Cultură 2025 pentru categoria „Cel mai bun Festival”.

Michael John Chaplin a participat în cadrul festivalului la premiera națională a filmului 'Spirit Of The Tramp', realizat de Carmen Chaplin, peliculă care evocă originile rome ale marelui artist Charlie Chaplin. Totodată, festivalul a adus un omagiu marelui compozitor Eugen Doga prin proiecția filmului „Satra”, fiind prezentă fiica acestuia, Viorica Doga.

Printre filmele tematice aflate în competiție, inspirate de cultura romă, s-au aflat scurt metraje din Polonia, Cehia, Marea Britanie, Ungaria, Bulgaria, Mexic, Spania și din România, inclusiv creații cinematografice premiate la festivaluri internaționale.

Festivalul este organizat de Asociația Culturală CRN începând din 2023. Evenimentul poate fi votat la https://premiileinculturabrasov.fillout.com/2025. Premiile Anului în Cultură Brașov își propun să ofere recunoaștere celor mai valoroase evenimente și inițiative cultural-artistice din perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹