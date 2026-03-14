Jurnalul.ro Ştiri Observator Incendiu uriaș la parterul unui bloc din Capitală. Pompierii încarcă evacuarea locatarilor

de Redacția Jurnalul    |    14 Mar 2026   •   18:14
Sursa foto: Captura Video: arde un spatiu comercial

Un incendiu a izbucnit sâmbătă la un spaţiu comercial aflat la parterul unui bloc în Şoseaua Pantelimon.

Update:  Incendiul care a izbucnit sâmbătă la un spaţiu comercial aflat la parterul unui bloc în Şoseaua Pantelimon a fost localizat.

Potrivit ISUBIF, în Şoseaua Pantelimon incendiul s-a manifestat la un magazin mixt de la parterul blocului, suprafaţa afectată fiind de aproximativ 80-100 mp, respectiv la faţada blocului pe aproximativ 5 - 10 mp. Incendiul a fost localizat, potrivit sursei citate.

Știre inițală: 

Potrivit ISUBIF, fumul a pătruns în scara blocului şi s-a propagat pe toată casa scării.

''În acest moment au fost realizate echipe de căutare-salvare pentru evacuarea locatarilor, dacă situaţia o impune'', precizează sursa citată.

Au fost alertate 7 autospeciale de stingere, 2 SMURD, descarcerare, autoscara şi Detaşamentul Special de Salvatori.

Sursa: AGERPRES

