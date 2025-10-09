S-au pus în vânzare biletele pentru ediția a XVI-a a Les Films de Cannes à Bucarest. Cele mai aşteptate filme de la Veneţia vin în premieră în România

Les Films de Cannes à Bucarest aduce Leul de Aur de la Veneţia

Câștigătorul marelui trofeu Leul de Aur pentru cel mai bun film, Father Mother Sister Brother, în regia lui Jim Jarmusch, se vede în premieră în România la Les Films de Cannes à Bucarest. Selecția venețiană este completată de producții care au fost aplaudate minute în șir în sălile de cinema: Bugonia, cea mai nouă colaborare între Yorgos Lanthimos și Emma Stone, mult așteptatul No Other Choice al regizorului corean Park Chan-wook şi documentarul Below the Clouds în regia lui Gianfranco Rosi, o poezie vizuală din Italia, care a primit Premiul Juriului.

Father Mother Sister Brother, regizat de americanul Jim Jarmusch, este un triptic narativ care conectează relațiile complicate dintre copii și părinți, desfășurate în trei locuri: Statele Unite, Dublin și Paris. Între personaje sunt tensiuni nevăzute, gesturi aparent nesemnificative, dar încărcate de emoție și tăceri semnificative. Criticii au remarcat lumina naturală, atenția la detalii și cadrele strânse pe chipuri. Jarmusch însuși a mulțumit juriului pentru recunoașterea unui film „quiet”, dar profund, un film care nu se bazează pe spectaculos, ci pe umanitate și empatie.

Noul lungmetraj al regizorului grec Yorgos Lanthimos, Bugonia, oferă o viziune „amuzantă și nebună” asupra lumii contemporane, după cum spune actrița Emma Stone. Povestea urmărește doi bărbați pasionați de teorii ale conspirației care o răpesc pe directoarea unei corporații farmaceutice, convinși că ea este o entitate extraterestră ce amenință Pământul. Lanthimos vede filmul ca o oglindă a realității noastre, unde paranoia și disocierea de realitate devin normalitate.

No Other Choice, regizat de coreanul Park Chan-wook, este o satiră inspirată din romanul The Ax al lui Donald E. Westlake. Povestea îl urmărește pe Yoo Man-Su, un muncitor loial concediat după 25 de ani, care va recurge la metode extreme pentru a-și găsi un loc de muncă. Filmul a stârnit discuții aprinse la Veneţia despre modul în care arta politică este receptată în marile festivaluri.

Below the Clouds, în regia italianului Gianfranco Rosi, este un documentar plin de poezie care surprinde viața de zi cu zi a oamenilor care trăiesc sub dubla amenințare a vulcanilor Vezuviu și Campi Flegrei. Între ecourile tragediei antice și neliniștile prezentului, trecutul se împletește cu viețile arheologilor, locuitorilor și vizitatorilor deopotrivă. Construit pe un ritm meditativ, Below the Clouds invită la contemplare și introspecție.

Un Certain Regard: viziuni originale de la Cannes, pe ecranele din România

În 2025, juriul secţiunii Un Certain Regard de la Cannes a ales să premieze voci cinematografice distincte și filme care propun teme sociale incomode. Dintre titlurile premiate, la Les Films de Cannes à Bucarest se vor vedea I Only Rest in the Storm, de Pedro Pinho, o co-producție portughezo-română, care a luat Premiul pentru cea mai bună actriță, acordat lui Cleo Diára, Once Upon a Time in Gaza, în regia fraților Tarzan Nasser și Arab Nasser, care au primit Premiul pentru regie, şi Pillion, semnat de Harry Lighton, care a cucerit prin umor şi emoție şi a câștigat Premiul pentru scenariu. La acestea se adaugă The Chronology of Water, debutul regizoral al actriței Kristen Stewart, care a impresionat printr-o poveste confesivă despre traumă și reconstrucție personală.

I Only Rest in the Storm, regizat de Pedro Pinho, urmărește povestea lui Sérgio, un inginer portughez care lucrează la un proiect rutier în Africa de Vest, în timp ce este prins într-o viață promiscuă și periculoasă. Descris de IndieWire ca o “călătorie necruțătoare în lumea ONG-urilor,” filmul, co-producție Franța-Brazilia-România, se remarcă prin forța poetică și mesajul politic. Proiecţia va fi urmată de o discuţie cu echipa română care a lucrat la film, printre care compozitorul si re-recording mixer Marius Leftărache, coloristul Claudiu Doagă, producătorii Ioana Lascăr şi Radu Stancu şi producătoarea asociată Carmen Rizac.

Once Upon a Time in Gaza, regizat de frații palestinieni Tarzan Nasser și Arab Nasser, urmărește prietenia lui Yahia cu Osama, un patron de restaurant carismatic și generos. Împreună se apucă să vândă droguri sub acoperirea livrărilor de falafel, până când ajung să se confrunte cu un polițist corupt, cu un ego uriaș. Critica internațională a observat că filmul surprinde viața de zi cu zi din Gaza anului 2007, cu nuanțe de speranță și umanitate, chiar și în condiții dificile, considerându-l un film „necesar și remarcabil” (Screen Daily).

Pillion, regizat de britanicul Harry Lighton, spune povestea lui Colin (Harry Melling), un tânăr introvertit, care îl întâlnește pe Ray, interpretat de Alexander Skarsgård, liderul carismatic al unui club de motocicliști. Ray îl introduce în comunitatea sa și ajunge să-l domine.

The Chronology of Water, debutul regizoral remarcabil al actriței americane Kristen Stewart, este despre Lidia, o tânără speranță a înotului de performanță, care fuge de abuzurile din casa ei prin intermediul unei burse în Texas. După ce pierde bursa din cauza dependenței de droguri, fata studiază sub îndrumarea lui Kesey în Oregon. Prin intermediul scrisului, al familiei și prin descoperirea de sine, ea își depășește trecutul tulbure. Este o călătorie emoționantă despre vindecare și autoacceptare.

Alte povești care merită descoperite

Regizorul islandez Hlynur Pálmason este invitatul Les Films de Cannes à Bucarest și se va întâlni cu publicul atât la proiecția Godland, dar și după premiera în România a celui mai nou film al său, The Love that Remains. Un an din viața unei familii se scurge între momente jucăușe și pline de emoție, în timp ce părinții încearcă să gestioneze despărțirea pentru a atenua impactul asupra copiilor. Filmul surprinde esența dulce-amăruie a iubirii care se stinge și a amintirilor împărtășite, pe măsură ce anotimpurile se succed. Pálmason îi pune din nou amprenta regizorală transformând natura într-un personaj în sine care oglindește stările interioare ale personajelor.

Prezentat în Quinzaine des cinéastes, Mirrors No. 3, în regia germanului Christian Petzold, se joacă cu limitele fine dintre bunele intenții și gândurile ascunse, în timp ce Eagles of the Republic, regizat de Tarik Saleh, prezent din nou în Competiţie, explorează povești despre curaj și solidaritate ale unei națiuni aflate în criză. Une vie privée, semnat de Rebecca Zlotowski, dezvăluie dilemele personale ale unei psihiatre confruntată cu misterele unei presupuse crime, într-o interpretare exclusiv în limba franceză a actriței Jodie Foster, iar The Disappearance of Joseph Mengele, regizat de Kirill Serebrennikov, oferă o perspectivă istorică tulburătoare, în timp ce La venue de l'avenir de Cédric Klapisch completează selecția cu o meditație asupra viitorului și schimbării. Iubitorii de animație se vor întâlni cu Amélie et la Métaphysique des tubes, creat de Maïlys Vallade și Liane-Cho Han, care încântă prin povestea sa sensibilă despre o fetiță a cărei viață se schimbă brusc, pendulând între fericire și tragedie. Cele patru filme au făcut parte din secţiunile necompetiţionale ale Festivalului de la Cannes. De o proiecţie specială va avea parte Lumière, l'aventure continue! un documentar de Thierry Frémaux despre invenția cinematografului, care se bazează pe restaurarea a peste 100 de filme Lumière inedite.

Independența Film va aduce pe marile ecrane Eagles of the Republic, Une vie privée, Mirrors No. 3, The Disappearance of Joseph Mengele, La venue de l’avenir și animația Amélie et la Métaphysique des tubes. Father Mother Sister Brother şi No Other Choice sunt distribuite de Bad Unicorn, Bugonia de RoImage, The Chronology of Water şi Below the Clouds de Voodoo Films, Pillion de Transilvania Film, iar The Love that Remains de Filmett.

Festivalul Les Films de Cannes à Bucarest este un eveniment fondat în 2010 de către Cristian Mungiu cu sprijinul delegatului general al Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Frémaux, și este organizat de către Asociația Cinemascop și Voodoo Films.

