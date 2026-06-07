TIFF.25 prezintă actorii din programul 10 pentru FILM

10 dintre cei mai talentaţi actori de pe scenele din ţară sunt prezentaţi anual, în cadrul TIFF, profesioniştilor din lumea filmului şi publicului, în cadrul Zilelor Filmului Românesc. Programul îşi propune să promoveze actori noi în filmul românesc. 10 pentru FILM îi vizează pe actorii care s-au remarcat în teatru, dar care nu au avut până acum şansa afirmării în cinemaul românesc, indiferent de vârstă, aflaţi la debut sau cu roluri minore avute deja în producţii autohtone.

Actorii beneficiază de materiale de prezentare, participă la o serie de workshopuri şi întâlniri şi sunt prezentaţi publicului, jurnaliştilor şi oamenilor care le-ar putea schimba carierele – regizori, producători români şi străini, directori de casting şi agenţi.

Cei zece actori selectați pentru ediția TIFF.25 sunt Anaïs Agi-Ali (Teatrul de Stat Constanța), Matei Arvunescu (Teatrul Excelsior București), Răzvan Clopoțel (Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați), Elena Emandi (Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați), Marin Lupanciuc (Teatrul Național din Timișoara), Kati Méhes (Teatrul de Nord Satu Mare), Calița Nantu (Reactor de Creație și Experiment Cluj), Costin Stăncioi (Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați), Dragoș Stoica (Teatrul Masca) și Tiberius Zavelea (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” București)

Actorii au fost propuşi şi selectaţi de un grup de profesionişti din teatru şi film: Tudor Giurgiu (regizor şi producător), criticii de teatru Iulia Popovici, Cristina Rusiecki, Oana Borș, directoarea de casting Domnica Cîrciumaru, editorul portalului LiterNet Răzvan Penescu.

Echipa 10 pentru FILM:

Coordonator de proiect: Cătălina Brândușoiu

Foto-Video: Sabina Costinel

Producție & Styling: Silvia Aştilean

Grafică: Mihaela Vas

Programul 10 pentru FILM e susținut de ECCO România, Gerovital, Nespresso, Vestige - Centre Ville, Tudor Tailor, Nissa, Teilor, Strata Modul Gallery, Dimir & Son Gallery

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Festivalul Internațional de Film Transilvania este organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Asociația Festivalul de Film Transilvania.

Cu sprijinul: Ministerul Culturii, Centrul Național al Cinematografiei, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, Institutul Cultural Român, Dacin Sara, UCIN, Dept. relații interetnice – DRI, Primăria Comunei Florești, Europa Creativă – MEDIA

Sub egida: UNESCO City of Film

Prezentat de: Banca Transilvania

Sponsori: Mastercard, Vodafone, LIDL România, Ursus, Regina Maria, Audi & Autoworld, MOL România, Jidvei, Pepsi, DeLonghi, Adrem, Alstom, Nova Power & Gas, Nikon, Emerson, E-On, Compania de Apa Somes, Transgaz, McDonalds, Farmec, Aqua Carpatica, Radisson Blu, Iulius Mall, Conceptual Lab by Theo Nissim, MSG, Teilor, ECCO, Linde, CSI, Bolt

Cafeaua oficială: Nespresso

Partener oficial în frumusețe: Armani Beauty

Asigurător oficial: Groupama

Partener aerian oficial: AnimaWings

Partener tehnologic: Reea

Partener de ospitalitate: Eximtur

Parteneri: PMA, Promelek, Intend, Lecom, Luna Cleaning, Cărturești, Mobexpert, Supercom, Goto Parking,

Partener media principal: VOYO & Pro Cinema

Recomandat de: ROCK FM

Partener de monitorizare: MediaTRUST

Parteneri media: Radio România Cultural, TV5 , Adevărul de Weekend, A LIST, TVR Cluj, Hotnews, Liternet, Observator Cultural, Revista FILM, Zile și Nopți

Parteneri media locali: afaceri.news, Radio Cluj, Monitorul de Cluj

Parteneri media internaționali: Variety, Screen International

Cu sprijinul: Trend PR