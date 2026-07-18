Frica miroase! Câinele tău știe că ești speriat înainte să îți dai seama

Expresia că animalele „miros frica" are, de fapt, bază științifică. Mai multe studii arată că unele specii detectează modificările din transpirația și respirația oamenilor stresați sau speriați, iar câinii, caii și pisicile își adaptează comportamentul în funcție de aceste semnale chimice.

Ce se schimbă în corpul uman

În timpul unui episod de stres, corpul trece prin mai multe transformări fiziologice: ritmul cardiac crește, transpirația se intensifică, iar compoziția compușilor organici volatili eliminați prin piele și respirație se modifică. Pentru oameni, aceste diferențe sunt aproape imposibil de sesizat, însă nasul unor animale este suficient de sensibil pentru a le identifica.

Câinii, cei mai preciși detectori ai stresului

Cele mai solide dovezi provin din studiile pe câini. Într-un experiment publicat în 2022 în revista PLOS One, cercetătorii au colectat probe de transpirație și respirație de la 36 de persoane, înainte și după o probă dificilă de aritmetică. Patru câini antrenați au primit simultan o probă recoltată în stare de stres, una prelevată de la aceeași persoană înaintea testului și o mostră fără miros uman. Din 720 de încercări, animalele au indicat corect proba asociată stresului în 93,75% dintre cazuri, cu variații între 90% și 96,88% în funcție de câine.

Alte experimente pe Labradori și Golden Retrieveri arată că mirosul fricii le influențează chiar starea emoțională — animalele au avut mai multe comportamente de stres, ritm cardiac mai ridicat și au căutat mai des apropierea stăpânului. Un studiu din 2024, realizat pe 18 câini, a constatat că mirosul unei persoane stresate îi făcea pe aceștia mai precauți în situații ambigue, precum apropierea de un bol cu conținut necunoscut. Descoperirile ar putea fi aplicate în pregătirea câinilor de asistență pentru persoanele cu tulburare de stres posttraumatic, capabili să detecteze modificările chimice înainte ca episodul să devină vizibil.

Caii devin mai vigilenți în prezența fricii

Caii pot distinge, de asemenea, transpirația produsă în contexte emoționale diferite. Un studiu din 2023, publicat în Scientific Reports, a arătat că aceștia mirosiau mai mult timp probele provenite din contexte emoționale diferite — semn că puteau face diferența între mirosul fricii și cel al bucuriei. Un studiu mai recent, din ianuarie 2026, a mers mai departe: în prezența transpirației unor persoane speriate, caii interacționau mai puțin cu omul, urmăreau mai atent obiectele necunoscute și tresăreau mai puternic la stimuli neașteptați. Cercetătorii recomandă ca reglarea emoțiilor umane să fie luată în calcul în antrenamentul ecvestru, terapia asistată de cai și intervențiile veterinare, dat fiind riscul crescut de accidente atunci când teama călărețului amplifică vigilența animalului.

Pisici, vaci, șoareci și oi: rezultate variate

Și pisicile par să identifice semnalele chimice ale fricii, deși reacțiile lor sunt mai subtile. Într-un experiment din 2023, pe 22 de pisici, mirosul asociat fricii a provocat mai multe comportamente de stres decât probele neutre, cu diferențe individuale legate de experiențele anterioare și gradul de socializare cu oamenii.

Un studiu preliminar din Animal Cognition a testat reacțiile a 20 de șoareci și 10 vaci la transpirația unor studenți, recoltată după un examen stresant. Șoarecii au prezentat indicii fiziologice de stres mai puternice, iar vacile au petrecut mai mult timp investigând proba asociată stării nestresate — posibil semn de preferință pentru semnale chimice neutre, deși autorii avertizează că numărul redus de animale impune confirmare prin studii mai ample.

La oi, dovezile rămân neconcludente: un studiu din 2024 a arătat că mieii detectau diferența dintre mirosuri umane, dar nu reacționau specific la probele stresate, iar o cercetare din 2025 nu a identificat un tipar suficient de clar pentru a confirma că oile asociază mirosul fricii cu un pericol, scrie Mediafax.

Există, de fapt, un „miros al fricii"?

Oamenii de știință evită să vorbească despre o singură „moleculă a fricii". Cel mai probabil, animalele detectează un amestec de compuși organici volatili, a căror concentrație și compoziție se schimbă atunci când organismul intră în stare de alertă. Majoritatea experimentelor au folosit probe complete de transpirație sau respirație, fără identificarea substanței exacte responsabile, iar cercetătorii încearcă acum să stabilească dacă semnalul este universal sau variază în funcție de vârstă, sex, genetică și starea fizică a persoanei.

Afirmația că un animal „simte frica" rămâne, așadar, o simplificare — el nu citește gândurile omului, dar poate combina mirosul cu postura, vocea, expresia feței și mișcările corpului. În cazul câinilor, cailor și pisicilor, dovezile arată însă că, uneori, mirosul singur poate fi suficient pentru a declanșa o reacție.