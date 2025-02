Trei zile de spectacol cinematografic: filme SF și de aventură, pe AXN, în ultimul weekend din februarie

De la aventurile spațiale din Star Trek: În întuneric și Star Trek: Dincolo de infinit, la escapadele captivante din Jumanji: Aventuri în junglă sau Jumanji: Nivelul următor, și suspansul din Alien: Renașterea sau Alien vs. Predator, ultimul weekend din februarie îi va ține pe telespectatori ”lipiți de ecrane” în fiecare seară.

Explorați ultima frontieră a galaxiei

Când un terorist apare din Flota Stelară, căpitanul Kirk și echipajul său pornesc într-o incredibilă vânătoare pentru a-l captura. Pe măsură ce îl urmăresc prin galaxie, descoperă o rețea de capcane și pericole, ce amenință nu doar USS Enterprise, ci întreaga Federație. Cu efecte vizuale fascinante și acțiune intensă, Star Trek: În întuneric (Star Trek: Into Darkness) oferă momente dramatice și scene uluitoare. Nu ratați filmul vineri, 21 februarie, de la ora 21:00.

Tot vineri seară, de la ora 23:45, Star Trek: Dincolo de infinit (Star Trek: Beyond) va purta publicul într-o călătorie intergalactică, în timp ce USS Enterprise este atacată de un inamic misterios. Despărțiți unii de alții, Kirk și echipa sa trebuie să navigheze pe un teritoriu necunoscut, să găsească noi aliați și să-i împiedice pe dușmani să aducă haosul asupra întregului univers. Acest nou film din saga Star Trek oferă emoție, suspans și adrenalină la cote maxime.

Aventuri în junglă

Lucrurile devin interesante pentru patru elevi de liceu care dau peste o consolă veche de jocuri video și se trezesc transportați într-o lume virtuală periculoasă. Prinși în corpuri ”avatar” cu abilități unice, ei trebuie să lucreze împreună pentru a face față creaturilor sălbatice și a scăpa cu viață din joc. Jumanji: Aventură în junglă (Jumanji: Welcome to the Jungle), difuzat sâmbătă, pe 22 februarie, de la ora 21:00, este o aventură palpitantă și hilară, plină de umor și emoție, care vă va face seara și mai plăcută.

Duminică, tot de la ora 21:00, filmul Jumanji: Nivelul următor (Jumanji: The Next Level) va duce lucrurile la... un alt nivel. Grupul de prieteni se întoarce în joc, dar lucrurile s-au schimbat, iar jungla este mai periculoasă ca niciodată, cu noi amenințări, capcane imprevizibile și răsturnări de situație surprinzătoare. Eroii trebuie să navigheze prin deșerturi, munți și orașe fictive, să rezolve puzzle-uri misterioase și să înfrunte inamici feroce pentru a reveni acasă. Acest al doilea film din seria Jumanji oferă o nouă rundă de distracție… sălbatică.

Bătălii extraterestre

În ceea ce privește filmele de noapte, sâmbătă, de la 23:25, telespectatorii vor fi transportați cu 200 de ani după evenimentele din Alien 3, când Ellen Ripley este readusă la viață prin clonare. Dar ceva este diferit - ea împarte acum ADN-ul cu specia Xenomorfe. În timp ce oamenii de știință încearcă să controleze creaturile în folosul lor, haosul izbucnește pe nava spațială, transformând-o într-un adevărat câmp de luptă. Cu scene horror și suspans, Alien: Renașterea (Alien Resurrection) este continuarea fantastică a legendarei saga Alien, pe care toți fanii o așteptau.

Aventura extraterestră continuă duminică seară, de la ora 23:30, când filmul Alien vs. Predator va duce povestea mai departe, de data aceasta sub gheața Antarcticii, acolo unde este descoperit un război între două dintre cele mai terifiante specii din univers. Pe măsură ce o echipă de oameni de știință și mercenari devin parte a acestui conflict, ei trebuie să lupte pentru a supraviețui în timp ce ambele creaturi mortale îi vânează. Cu lupte epice între monștri, această capodoperă a filmelor horror oferă un spectacol de neratat la miezul nopții.

În februarie, rămâneți pe AXN pentru acțiune de neuitat, aventuri fantastice și cele mai bune filme SF din toate timpurile, care vă vor transforma căminul într-un adevărat cinematograf.

