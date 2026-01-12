3 tendințe în călătorile anului 2026: planificarea timpurie, durata mai scurtă și experiențe diversificate

Nu mai vorbim doar despre „concediul cel mare” de două săptămâni, ci despre o planificare timpurie, menită să combată epuizarea fără să epuizeze tot bugetul. Am analizat piața turistică alături de Ciprian Constantinescu, Director General la agenția de turism Pro Travel, pentru a afla care sunt cele trei tendințe care vor influența vacantele lui 2026.

1. Micro-vacanțe la fiecare 2-3 luni. Pentru cei care nu pot lipsi mult de la birou, „micro-vacanța” de 3-4 zile a devenit soluția ideală de recreere. „Observăm o preferință clară pentru pauzele dese și mai scurte decât clasicele concedii. Oamenii au înțeles că un weekend prelungit poate fi transformat într-o experiență memorabilă fără a consuma toate zilele de concediu legal și fără a epuiza bugetul” explică Ciprian Constantinescu. Acesta dă exemplul unor city break-uri în regiuni cu ofertă turistică foarte bogată dar aflate la distanțe de 1-3 ore de zbor cu avionul cum sunt Istanbul, Cappadocia, Efes sau Troia, Ierusalim și Tel Aviv, Atena sau Salonic, unde turiștii pot petrece 3-4 zile foarte relaxante și în același timp bogate în experiențe gastronomice, culturale, fotografice, artistice sau chiar religioase. Pentru cei al căror buget este mai restrâns, expertul de la Pro Travel recomandă pelerinajele în România sau Republica Moldova, cu trasee care conectează realitatea imediată a peisajelor cu veșnicia și spiritualitatea păstrate neschimbate de vechi obști monahale.

2. Rezervările anticipate pentru protecție financiară. Într-un an în care costurile în destinații populare au crescut, planificarea din timp a devenit singura metodă prin care călătorii își pot proteja portofelul. „Cine face o rezervare în primele 3 luni ale anului poate economisi până la 30-40% din prețul unui pachet. Dar rezervarea anticipată este și o garanție pentru accesibilitate: în 2026, locurile la hotelurile de top din Grecia sau Turcia se ocupă încă din primăvară,” avertizează expertul Pro Travel.

3. Circuitele culturale. Cea de-a treia tendință majoră a anului în turism este trecerea de la turismul static la cel de explorare. Astfel, conceptul de circuit cultural a revenit în forță. „În 2026, oamenii caută povești. Un circuit prin Istanbul, poarta dintre două lumi, sau prin podișul Anatoliei oferă satisfacții pe care experiențele all-inclusive nu le pot egala,” concluzionează Ciprian Constantinescu.

Pentru a profita de recomandările agenției de turism Pro Travel, iată zilele libere de la stat care vă permit să organizați micro-vacanțe perfecte în acest an: ianuarie: 1, 2, 6, 7, 24; aprilie:10, 12, 13; mai: 1, 31; iunie: 1; august: 15; noiembrie: 30; decembrie1, 25, 26.