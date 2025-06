Weekend vibrant la START American Independent Film Festival #9 

Între 6–8 iunie, American Independent Film Festival (AIFF), eveniment prezentat de Raiffeisen Bank, deschide la București cea de-a noua ediție cu un weekend plin de activități culturale și de relaxare în aer liber, desfășurate în curtea Cinema Muzeul Țăranului. Spațiul se transformă într-un adevărat hub de festival, cu acces liber pentru public, care completează proiecțiile de film cu muzică live, concerte, zone de socializare și foodtruck-uri.

Programul de activități din HUB-ul AIFF.9:

Vineri, 6 iunie, începând cu ora 17:00, se deschide zona de foodtruck-uri. De la ora 21:30, va avea loc un concert live susținut de trupa COMA, una dintre cele mai apreciate formații de rock alternativ din România. Intrarea este liberă.

Sâmbătă, 7 iunie, accesul în zonă începe la ora 14:30, iar seara se încheie cu un concert acustic al artistului Mihail, programat de la ora 21:00, cu intrare liberă.

Sâmbătă, 8 iunie, între orele 13:00 și 00:00, zona rămâne deschisă pentru public, iar seara este rezervată unei sesiuni de karaoke în aer liber, o invitație deschisă la improvizație, distracție și interacțiune. Programul de karaoke încheie într-un ton relaxat și festiv primul weekend al AIFF.

Pe parcursul celor trei zile, curtea Cinema Muzeul Țăranului devine și un hotspot gastronomic, cu o selecție de foodtruck-uri și cafea de specialitate. Vizitatorii vor putea alege între înghețata artizanală, clătite reinterpretate, burgeri, cafea de specialitate și băuturi răcoritoare servite din barul mobil.

Programul zonei de street food:

Vineri: 17:00 – 23:30

Sâmbătă: 14:30 – 00:00

Duminică: 13:00 – 00:00

Această componentă outdoor a festivalului completează proiecțiile de film programate în București, la Cinema Elvire Popesco și Cinema Muzeul Țăranului. Inițiativa face parte din demersul de a construi nu doar un festival de film, ci și un adevărat hub cultural și social – un loc unde iubitorii de cinema se pot întâlni, se pot bucura de artă și pot crea amintiri împreună.

Vino la AIFF 9 și susține Declic

Anul acesta, AIFF susține organizația civică independentă Declic, care luptă pentru drepturile omului, mediu, justiție și alte cauze importante. Fiecare bilet cumpărat la filmele proiectate în cadrul festivalului înseamnă o donație directă către proiectele Declic – o comunitate de peste un milion de membri activi care oferă cetățenilor instrumente reale pentru a schimba deciziile publice. Declic a fost recunoscută și premiată pentru contribuția sa la promovarea valorilor societății civile.

Ediția AIFF de la București continuă până pe 12 iunie, iar după București, festivalul pornește într-un turneu național, aducând selecția sa specială de filme și evenimente în alte șase orașe din țară:

Cluj-Napoca: 9–11 iunie (Cinema Arta)

Bran: 13–14 iunie (curtea Castelului Bran – proiecții în aer liber și concert Ana Coman)

Timișoara: 13–15 iunie (Cinema Timiș)

Arad: 17–18 iunie (Cinema Arta)

Iași: 21–22 iunie (Cinema Ateneu)

Sibiu: 25–29 iunie (în parteneriat cu Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu – FITS)

Au fost aleși finaliștii concursului Write a Screenplay For, organizat în cadrul AIFF, după o ediție cu număr record de înscrieri

Concursul de dezvoltare de scenarii Write a Screenplay For…, ajuns la ediția a 7-a, și-a desemnat finaliștii. Organizat de Asociația Cinemascop în parteneriat cu PRO TV, WSF este singura competiție de profil din România care oferă nu doar sesiuni de consultanță profesionistă, ci și sprijin direct pentru intrarea în producție a proiectelor câștigătoare.

La această ediție, concursul a înregistrat un număr record de înscrieri – 360 de proiecte (270 lungmetraje și 90 seriale TV). Din acestea, au fost selectați următorii finaliști:

Secțiunea LUNGMETRAJ:

Viren Beltramo – Women and Engines

Conrad Mericofer – Love 90's

Cristina Petcu – Ce pun în loc

Aleksandra Kostina – 30 Days of Summer

Secțiunea SERIE TV:

Lăcrămioara Movilă – Vreau să știu!

Alec Cârstoiu – Court Warriors

Andrei Inizian – Timpuri noi

Bogdan Drumea – Contabilul

Finaliștii vor beneficia, în perioada AIFF#9 și în lunile următoare, de workshopuri gratuite de dezvoltare și sesiuni de consultanță individuală, sub îndrumarea unor tutori cu experiență internațională:

Marietta von Hausswolff von Baumgarten, scenarist de film și televiziune

Gabriela Iacob, Head of Scripted Development la PRO TV

Massimiliano Nardulli, director artistic al laboratorului european de scenarii Less is More

În etapa de dezvoltare a proiectelor, participanții beneficiază și de implicarea activă a regizorului și scenaristului Cristian Mungiu.

Tot în cadrul programului, Massimiliano Nardulli va susține un masterclass dedicat finaliștilor:

Data: 13 iunie

Ora: 19:00

Locație: Roaba de Cultură, Parcul Herăstrău, București

Evenimentul este deschis și publicului larg, în limita locurilor disponibile.

De-a lungul celor șase ediții anterioare, Write a Screenplay For… a analizat peste 1300 de proiecte, devenind un punct de referință în susținerea noilor voci din scenaristica românească. Printre realizările importante ale programului se numără dezvoltarea scenariului serialului „Spy/Master”, ulterior produs de HBO Europe și selectat în 2023 în prestigioasa secțiune Berlinale Series a Festivalului Internațional de Film de la Berlin – o premieră pentru un proiect românesc.

Pentru a sprijini toți participanții înscriși la WSF, Asociația Cinemascop lansează începând cu acest an WSF+ , un format care facilitează întâlnirile dintre scenariști și consultanții de scenarii, deschis tuturor celor înscriși în concurs. Detalii suplimentare despre WSF+ pot fi găsite pe filmedefestival.ro, în secțiunea Write a Screenplay For…

Pentru programul complet American Independent Film Festival, detalii și bilete:

https://eventbook.ro/festival/american-independent-film-festival

››› Vezi galeria foto ‹‹‹