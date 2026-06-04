„Zbor imprevizibil”, primul serial românesc filmat integral în format vertical, disponibil online! Cu: Anca Dinicu, Denis Hanganu, Alina Pușcaș, Cristian Bota

Serialul regizat de Cristian Buje (regizor pentru seriale de succes precum „Clanul” și „Vlad”, ProTV) și Mihai Bauman (care a regizat producții pentru HBO și Antena 1), urmărește, pe parcursul a 32 de episoade scurte, o poveste desfășurată „la înălțime”, mai precis pe durata unui zbor comercial dus–întors.

Alături de cei doi regizori și scenariști, care au contribuit, de-a lungul carierei și la proiecte internaționale de film și publicitate, a fost și directorul de imagine Andrei Culcușică. Muzica originală a serialului a fost special compusă de Alexandru Suciu.

Gândit special pentru a fi urmărit pe telefon, „Zbor Imprevizibil” este disponibil pe canalul de TikTok @zborimprevizibil, unde utilizatorii pot urmări primele cinci episoade gratuit, și următoarele cu abonament.

O ficțiune intensă centrată pe un moment tensionant din viața emoțională și profesională a unui echipaj de bord, serialul condensează în episoade de 1–3 minute o poveste de dragoste, tensiune, suspans și momente inspiraționale.

Inspirați de poveștile aflate de la Andreea Penca, pilot la compania DAN AIR, și alte altor prieteni piloți, Cristian Buje și Mihai Bauman și-au propus să surprindă din interior dinamica unui echipaj și potențialul dramatic al unui zbor comercial.

„Am vrut să creăm o poveste de dragoste simplă și universală, în care aproape orice femeie să se poată regăsi — în dilemele Sandrei, în căutările ei, în momentele în care siguranța și libertatea par să tragă în direcții opuse. Am crezut în acest proiect și pentru că este o poveste dintr-un domeniu aspirațional — lumea aviației — în care fiecare dintre noi și-ar dori să deschidă o fereastră și să afle secretele unui univers altfel inaccesibil.

«Zbor Imprevizibil» s-a născut din dorința noastră, ca realizatori, de a aduce o ficțiune de calitate pe canalele de social media românești. Știm că este un format nou, mai ales pentru România, dar considerăm că publicul nostru merită să fie la curent cu tendințele internaționale și să primească povești la același nivel. Deși a fost realizat cu un buget limitat, am încercat din răsputeri ca acest lucru să nu se simtă — ceea ce a reprezentat o provocare imensă pentru întreaga echipă de producție, dar mai ales pentru actori, care au trebuit să învețe un număr colosal de pagini în fiecare zi. La finalul zilei însă, tocmai faptul că eram o echipă mică a contribuit enorm la atmosfera de pe platou — totul părea o joacă, o joacă a adulților, cu multe ore de somn lipsă.", au declarat Cristian Buje și Mihai Bauman.

„Zbor Imprevizibil” este un debut românesc realizat de o echipă cinematografică în tendința globală a „vertical drama” – seriale scurte, concepute exclusiv pentru ecrane de smartphone și consum rapid pe platforme sociale. Pe plan internațional, micro‑dramele cu episoade de 1–3 minute atrag deja audiențe uriașe. Creatorii mizează pe libertatea pe care o oferă internetul și rețelele sociale, unde pot spune povești într-un mod diferit față de televiziunile tradiționale, adaptându-se la felul în care publicul consumă astăzi conținut – scurt, intens, pe telefon.

Povestea serialului începe cu Sandra (Anca Dinicu), care se trezește dimineața într-o cameră de hotel, lângă David (Denis Hanganu), un tip pe care nu îl cunoaște. Nu-și amintește cum a ajuns acolo, dar nu are timp pentru răspunsuri: trebuie să fugă spre aeroport, unde o așteaptă un zbor de care a aflat pe moment. Pe durata acelui singur zbor dus–întors, la care nici măcar nu era programată ca însoțitoare de bord, viața Sandrei se răstoarnă complet. Între reîntâlnirea cu David și discuțiile cu iubitul ei, Gabriel (Cristian Bota) și colegii Laura (Alina Pușcaș), Ruxi (Mara Codiță) și Iulian (Alfredo Minea), fiecare convingere pe care o avea despre iubire, loialitate și curaj este pusă la încercare.

Serialul „Zbor Imprevizibil” a fost filmat într-una din aeronavele DAN AIR, companie care a acceptat să susțină producția, fără ca proiectul să fie conceput ca o reclamă, ci ca o ficțiune credibilă despre un echipaj de bord surprins într-o singură cursă dus–întors. Echipa de producție a beneficiat de acces deplin la avion, costume reale, proceduri autentice și instruire din partea profesioniștilor, precum și de sprijinul Aeroportului din Bacău, unde se află baza aeronavei, pentru filmări în condiții reale de lucru.

„Zbor Imprevizibil” combină realismul vieții de echipaj cu o poveste plină de dragoste, tensiune, acțiune și întorsături de situație, urmărind să aducă în România energia noului val global de vertical dramas (seriale în format vertical).