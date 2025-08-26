Gala Salbek Opera Festival la Arad: Studenții  International Salbek Opera Masterclass, pe aceeași scenă alături de patru dintre cei mai renumiți artiști ai scenei lirice mondiale

Mii de spectatori au transformat duminică seara platoul din fața Palatului Administrativ din Arad într-o sală de operă în aer liber, aplaudând patru dintre cei mai renumiți artiști ai scenei lirice mondiale: soprana Anita Hartig, mezzosoprana Ruxandra Donose și tenorul Ramón Vargas, avându-i ca invitați pe soprana Leontina Văduva şi cursanții International Salbek Opera Masterclass, în concertul susținut de Orchestra Filarmonicii din Arad, dirijată de David Crescenzi.

Gala Salbek Opera Festival a încheiat cea de-a treia ediție a International Salbek Opera Masterclass, un eveniment unic care a adus la Castelul Salbek din Petriș 23 de tineri cântăreți din șase țări și trei continente pentru cinci zile intensive de studiu alături de maeștrii operei mondiale: mezzosoprana Ruxandra Donose, tenorul Ramón Vargas și soprana Leontina Văduva.

Înainte cu o zi de concertul de la Arad, studenții au susținut un recital pe o scenă amplasată în fața castelului Salbek, în apropierea pădurii de stejari care înconjoară domeniul. La final, mezzosoprana Ruxandra Donose a făcut un scurt bilanț al acestei ediții: ”Aceasta a fost cea de-a treia ediție și parcă de la an la an ne întâlnim cu voci din ce în ce mai bune. Anul acesta, am avut o zi în plus de studiu. Au fost cursuri intensive, s-a lucrat la foc continuu, în reprize de dimineață și după-amiază. S-ar crede că în câteva zile nu ai cum să intri prea adânc în tehnica de canto, dar în aceste câteva zile am reușit să ajungem de la măiestrie până la elementele de bază. A fost o ediție foarte, foarte bună pentru toată lumea și anul ăsta mi s-a părut chiar că s-au legat prietenii strânse între cursanți.” (Ruxandra Donose).

Unul dintre cei care s-au bucurat de sfaturile celor trei profesori a fost tenorul român Sebastian Toșa: ”Dincolo de tehnica vocală, postura pe scenă, atitudinea de dinainte și din timpul spectacolului, eu personal, am învățat de la Ruxandra Donose cum să îmi găsesc încrederea în mine. Ea a fost prima care mi-a spus: ”ai vocea, ai coloratura, caută și încrederea, e tot în tine, și arată-le tuturor că îți place că te afli pe scenă.” Am profitat de fiecare minut din întâlnirea cu cei trei și le sunt recunoscător tuturor pentru tot ce m-au învățat.”

”Pentru mine, a fost o experiență cum nu credeam că voi trăi. M-am simțit foarte bine primită, toți cei trei profesori sunt extraordinari. Ceea ce am primit în primul rând, a fost energia lor, pe care ne-au dat-o tuturor. Apoi, de la fiecare, am luat ce mă interesa, de la unul dintre ei, am învățat despre tehnica vocală, de la celălalt despre mișcarea pe scenă, de la cel de-al treilea despre încrederea pe care trebuie să o găsești în tine. Fiecare cursant a trecut câte 30 de minute, o dată dimineața, o dată seara, pe la fiecare dintre profesori pentru studiu individual, apoi ne-am ascultat între noi. Pentru mine, a fost prima participare, mă gândesc să revin, m-am împrietenit aici cu tineri care au fost chiar și la celelalte două ediții.” a spus soprana Ananda Dingenen, una dintre participantele la masterclass, reflectând entuziasmul unei generații tinere de artiști care descoperă în inima Banatului un loc al excelenței lirice.

International Salbek Opera Masterclass este o tabără artistică revelatoare nu doar pentru studenți, ci și pentru profesori, consideră soprana Leontina Văduva: ”Atât muzicienii din străinătate, cât și cei din România au avut și anul acesta un nivel incredibil. Sunt voci minunate, personalități interesante, copii foarte tineri, care au deja o pregătire destul de avansată. Este greu când facem selecția, dar este o plăcere când vedem cât de ușor îi putem modela. Mă bucur că sunt unii care au revenit și am putut să le observ evoluția prin comparație cu anii trecuți. Și faptul că după cinci zile de lucru intens îi avem lângă noi pe scenă, în fața a mii de oameni, face ca momentul să fie unul cu totul special.”

Cursurile de măiestrie din satul românesc bănățean au deja un loc special în inima tenorului Ramón Vargas: ”Eu cred că acest tip de proiect este unic: aduci, pentru câteva zile, trei mari voci ale lumii, mai mulți studenți tineri din culturi diferite de pe glob, multă muzică, lângă o pădure, în mijlocul unui sat din Arad. Anul acesta a fost cu atât mai special, cu cât câteva dintre încăperile castelului au fost refăcute și noi am cântat printre zidurile încărcate cu atâta istorie. Vocalizele se auzeau uneori dimineața până aproape de stejarii care înconjoară domeniul. Sunt pur și simplu îndrăgostit de acest loc, de acest peisaj, de oamenii de aici și de acest curs!”

Studenții veniți în tabăra artistică de la castelul Salbek sunt încă la Conservator sau au terminat școala și profesează deja în diverse instituții din lume. Cu ce vine în plus acest tip de experiență, ce aduce un astfel de masterclass, explică muzicologul Mihai Cosma: ” Vin pentru a treia oară la Salbek, acest loc care atrage prin istorie, prin natură și prin posibilitatea de a te concentra, de a te integra cu totul într-o atmosferă dedicată sută la sută muzicii. Cuvântul cheie care caracterizează aceste cursuri este intens. Dacă în școlile de muzică elevii studiază canto o oră, două pe săptămână, cei veniți aici studiază operă, spre deosebire de ceea ce fac la clasă, unde învață arii. Este o diferență uriașă între a fi artist și a fi un reproducător de sunet. Aici, cei trei maeștri îi învață să se poarte pe scenă, îi învață să transmită emoție, să fie personajele pe care le interpretează și să se integreze în situația dramatică pe care o prezintă în momentul respectiv. Este un lucru extrem de important pe care nu au ocazia să îl învețe în altă parte.”

Despre evoluție prin cultură, creare de oportunități pentru comunitate, dar și despre viitor a vorbit la finalul celei de-a treia ediții a Internațional Salbek Opera Masterclass, Ana Maria Mihăescu, președinta Asociației Castel Salbek, inițiatoarea cursurilor de măiestrie de la Petriș: ”Acest proiect, pe care l-am început cu trei ani în urmă, s-a dezvoltat organic, extrem de frumos. Cei trei maeștri, care continuă să vină la Salbek an de an, sunt o mărturie clară că proiectul a prins contur și începe să devină un brand. Sunt extrem de încântată de devotamentul lor, cărora le mulțumesc că sunt neobosiți în a transfera din cunoștințele lor unor tineri dornici de perfecționare. De asemenea, sunt extrem de încântată de comunitatea care s-a creat în jurul proiectului, faptul că an de an vin peste 300 de oameni nu numai din țară, anul acesta am avut oaspeți din Statele Unite, din Franța, din Marea Britanie, și se bucură cu lacrimi în ochi de recitalul dat de tinerii studenți în curtea castelului, mă face să spun să pariul pe care l-am făcut acum trei ani este unul câștigător.

Cât privește viitorul, ne dorim să implicăm din ce în ce mai mult comunitatea locală, ne-am propus ca Salbek Opera Masterclass să devină o parte din Centrul de Evenimente și Activități pe care vrem să îl dezvoltăm împreună cu autoritățile locale. Începând cu 2026, în trei weekend-uri din luna august, vrem să invităm Operele din țară și din țările vecine să susțină aici concerte. Așadar, în fiecare august, un masterclass de măiestrie și trei spectacole de operă la castelul Salbek din comuna Petriș.”