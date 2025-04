Jurnalul.ro › Cultură › ICR New York lansează volumul Shattered: Artists Inspired by Artists, într-un eveniment găzduit de spațiul expozițional al celebrului Teatru La Mama ICR New York lansează volumul Shattered: Artists Inspired by Artists, într-un eveniment găzduit de spațiul expozițional al celebrului Teatru La Mama

Institutul Cultural Român de la New York și Ukrainian Institute of America organizează evenimentul de lansare a volumului Shattered: Artists Inspired by Artists, o colecție impresionantă de poezie și artă vizuală, inspirată de războiul din Ucraina, publicată cu ocazia împlinirii a trei ani de la izbucnirea războiului din Ucraina.