La Muzeul de Artă Brașov se deschide o expoziție retrospectivă care onorează memoria artistului Boros Lajos (1928–2011)

Artist: Boros Lajos

Curator: Dr. Radu Popica

Perioada: 27 august – 12 octombrie 2025

Organizator: Muzeul de Artă Brașov

Locul desfășurării: Parter, Muzeul de Artă Brașov, B-dul Eroilor 21

Vernisaj: Vineri, 29 august 2025, ora 18:00

Program de vizitare: marți – duminică, 10:00 – 18:00

Muzeul de Artă Brașov vă invită vineri, 29 august 2025, de la ora 18:00, la vernisajul expoziției „Boros Lajos – Simfonie de forme și culori”, curatoriată de dr. Radu Popica. Evenimentul va avea loc la sediul muzeului din Bulevardul Eroilor nr. 21, iar intrarea va fi liberă.

Expoziția prezintă evoluția picturii lui Boros Lajos (1928–2011) din 1963 până în ultimul an de creație (2011). Prin intermediul lucrărilor din colecția Muzeului de Artă Brașov, aceasta reconstituie drumul spre abstracționism al artistului din anii 1963–1970, început în urma întâlnirii cu artistul brașovean Hans Mattis-Teutsch, devenit mentorul său artistic și spiritual. După emigrarea sa în RFG, în 1970, odată eliberat de constrângerile regimului comunist, Boros Lajos a orientat pictura exclusiv spre abstracție, evoluând de la abstracția geometrică spre lucrări în care geometria se îmbină cu expresionismul abstract într-un mod original. Cele patru etape ale evoluției picturii abstracte a lui Boros Lajos din anii 1973–2011 sunt prezentate succesiv și comparativ, prin intermediul lucrărilor din colecția familiei Boros, oferind vizitatorilor prilejul familiarizării cu diferite aspecte ale picturii abstracte.

Pictorul Boros Lajos a fost unul dintre reprezentanții de frunte ai centrului artistic Brașov în anii ’60 și unul dintre exponenții exilului artistic românesc. Pictura abstractă a lui Boros Lajos se integrează tendințelor artei postbelice spre abstracție (expresionismul abstract, abstracția geometrică), dar și din România (Mihai Horea, Constantin Flondor).

Expoziția poate fi vizitată în perioada 27 august – 12 octombrie 2025, la Muzeul de Artă Brașov.