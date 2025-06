LYNX Festival începe astăzi la Brașov! Aproape 3000 de bilete la proiecții sunt deja epuizate

„Cu fiecare film proiectat și cu fiecare fotografie deosebită pe care publicul o vede la festival eu sper să facă un pas mai departe pentru a înțelege că avem o singură casă, iar această casă este planeta asta mică pe care trăim cu toții. Nu putem fi deconectați de natură, pentru că am evoluat împreună și întreaga noastră viață depinde de ea, de la aerul pe care îl respirăm, la apa pe care o bem și la hrana de care avem nevoie. E timpul să devenim mai empatici și să fim mai educați în ceea ce privește modul cum funcționează acest loc pe care cu toții îl numim casă. Asta încercăm să facem la LYNX Festival - conservare prin educare.”, a declarat Dan Dinu, directorul artistic al festivalului.

Gala de Deschidere a festivalului începe miercuri, 4 iunie, la ora 18:00, la Centrul Cultural Reduta, și va fi urmată de proiecția Europe - one continent, five worlds (r. Christian Baumeister), cea mai ambițioasă producție germană despre biodiversitatea Europei. La final, publicul este invitat la o discuție amicală despre importanța conservării naturii continentului nostru, alături de Călin Hodor, biolog cu o experiență de peste 20 de ani.

A doua zi de festival îi aduce la dialog cu publicul pe Barbara și Christoph Promberger, directorii Fundației Conservation Carpathia, în sesiunea de Q&A planificată după proiecția documentarului Into the Carpathian Wild (r. Erik Baláž), narat de actrița britanică Olivia Williams. În continuare cinefilii pot descoperi viețuitoarele care trăiesc în jurul uneia dintre cele mai emblematice construcții românești, Castelul Bran. Parte a unei serii mai ample, Europe’s Wildest Heritage, care explorează vestigii istorice ale continentului nostru și lumea vie ascunsă în interiorul lor, episodul din programul LYNX Festival, Bran Castle - in the shadow of predators, va fi urmat de o discuție cu Szilárd Bücs, președintele Centrului pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor și reprezentantul oficial al României în cadrul consiliului științific al EUROBATS.

Una dintre cele mai așteptate premiere din programul celei de-a treia ediții va avea loc vineri, 6 iunie. Spectaculosul Ocean (r. Colin Butfield, Toby Nowlan & Keith Scholey), documentarul narat de Sir David Attenborough, va fi proiectat înaintea lansării oficiale de pe National Geographic, la Cinema City AFI, de la ora 18:00.

Cea de-a 4-a zi de festival reînvie de la ora 11:30, la Centrul Cultural Reduta, poveștile binecunoscute ale personajelor lui Rudyard Kipling (Bagheera, Baloo, Kaa și Shere Khan), într-un documentar autentic și plin de creativitate - The Real Jungle Book (r. Jeremy Hogarth). Proiecția va fi urmată de o sesiune de Q&A cu Dan Dinu, care a avut ocazia să discute personal cu producătorul și regizorul filmului, astfel că va împărtăși publicului câteva lucruri neștiute din culisele realizării documentarului. Ziua se continuă la ora 14:00 cu proiecția Wild Secrets (r. Axel Gebauer), un demers îndrăzneț în care regizorii sunt însăși animalele din pădurile și zonele umede ale Germaniei. Timp de 4 ani, 150 de camere cu declanșare la mișcare au surprins misterele sălbăticiei, lăsând povestea să se construiască singură. Despre provocările imense de a lucra cu aceste tehnici va povesti apoi Remus Munteanu, inginer de profesie și fotograf pasionat, care a lucrat în ultimii ani cu numeroase sisteme de camere cu declanșare la distanță pentru mai multe proiecte ample. De la 16:00 are loc vernisajul expoziției de fotografie Safari în Kenya, care va fi urmat de un masterclass cu Elijah Wambugu (ghid cu peste 20 de ani de experiență în expediții în Kenya) și Dan Dinu, cei care i-au însoțit pe cei 6 fotografi care expun.

Proiecțiile se reiau de la ora 18:00 cu omagiul magnific și intim adus naturii periclitate din Norvegia de către cineastul Asgeir Helgestad în A Call From the Wild, în prezența distribuitoarei Anne Olzman. Aceasta va rămâne după proiecție la un dialog deschis cu publicul despre cum sunt primite poveștile despre natură în întreaga lume, pornind de la experiența ei de peste 15 ani în industria filmului documentar. Ziua se încheie cu Lions of the Skeleton Coast (r. Will și Lianne Steenkamp), o poveste cu adevărat uimitoare despre familie, speranță și determinare, care urmărește aventurile a trei pui de leu orfani obligați să supraviețuiască pe mortala Coastă a Scheletelor din Namibia. La final publicul este invitat să pătrundă și mai adânc în fascinanta lume sălbatică a Africii, alături de Elijah Wambugu, bun cunoscător al comportamentului leilor, care va putea răspunde curiozităților celor prezenți.

Duminică, 8 iunie, spectatorii sunt invitați la Cinema City AFI, de la ora 11:30, pentru a pătrunde în lumea spectaculoasă a filmului 3D și a se imersa în lumea nordului. Narată cu măiestrie de actorul Benedict Cumberbatch, povestea din Arctic: Our Frozen Planet (r. Rachel Scott) arată cât de importantă este această lume de gheață și cum ciclurile ei de îngheț-dezgheț mențin un echilibru natural care este pe cale să se destrame din cauza schimbărilor climatice. După proiecție cei prezenți se vor putea întâlni cu unul dintre marii invitați internaționali de anul acesta, cameramanul Gavin Thurston. Cu o experiență de peste 30 de ani, Gavin a avut ocazia să filmeze atât la Polul Sud cât și la Polul Nord pentru seria Frozen Planet de la BBC, așadar are răspunsurile la orice întrebări legate de provocările călătoriei și filmării în astfel de zone friguroase și izolate. De la ora 14:00 proiecțiile revin la Centrul Cultural Reduta cu My Sweden - A Changing Wilderness (r. Zoltán Török) - o poveste emoționantă despre schimbările pe care le aducem naturii, dar și despre cele pe care natura le aduce asupra noastră. Discuțiile continuă și ele, de data aceasta cu Florin Hălăștăuan, Rewilding Officer în cadrul Fundației Rewilding Romania, care a avut ocazia să experimenteze protecția mediului și din perspectiva culturii nordice, unde a petrecut 7 ani ca ranger și colaborator într-o arie naturală protejată.

Ziua se continuă de la ora 16:00 cu mult-așteptatul masterclass cu Gavin Thurston, Journeys in the Wild, iar apoi de la 18:00 toată lumea este invitată să participe la Gala de Închidere. Aceasta va găzdui ceremonia de premiere a Concursului Internațional de Fotografie Milvus și decernarea Premiului Publicului pentru cel mai bun film și le oferă celor prezenți ocazia să cunoască mai bine fotografii și regizorii invitați la festival. Filmul laureat cu Premiul Publicului va avea o proiecție suplimentară a doua zi, de la ora 20:00.

Cei care doresc să interacționeze cu organizatorii și invitații din cadrul festivalului într-un mediu prietenos și informal sunt așteptați sâmbătă și duminică, de la 10:00, la Tipografia (str. Postăvarului, nr. 1), la Nature Links - întâlniri libere, de networking. Intrarea va fi liberă, iar cei care prezintă un bilet valid în cadrul festivalului primesc 20% discount la consumație.

Ultima zi de LYNX Festival, luni 9 iunie, începe cu 4 ateliere pentru copii, toate desfășurate la Centrul Cultural Reduta. Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, în baza unei înscrieri care se poate face direct în locație, începând cu ora 09:30. De la ora 10:00, copiii și tinerii de toate vârstele sunt așteptați să își testeze cunoștințele despre natură la un Quiz România Sălbatică. De la 11:30 copiii peste 8 ani sunt invitați să exploreze natura sălbatică în cadrul Junior Ranger, un atelier interactiv susținut de echipa EcoEdu Natura în care participanții vor descoperi speciile emblematice din România prin jocuri, sunete și povești fascinante. De la aceeași oră copii între 10 - 15 ani pot participa la un altfel de atelier interactiv, pregătit de această dată de cei de la Rewilding Romania - Speciile cheie și refacerea naturii prin rewilding. În cadrul acestuia vor explora, prin activități teoretice și practice, procesul prin care natura este ajutată să se refacă prin reintroducerea speciilor cheie în ecosistemele lor naturale. Liliecii între adevăr și legendă este un alt atelier dedicat copiilor de peste 9 ani, susținut de Asociația Krontechies și structurat în două părți: după ce participanții vor învăța despre amenințările cu care se confruntă liliecii și cum pot fi protejate habitatele acestora, vor construi un circuit R-G-B din bandă de cupru și led-uri pentru a lumina o căsuță de lilieci în miniatură.

Proiecțiile se reiau la ora 14:00 cu Zanzibar Untold, un film care poartă spectatorii dincolo de resorturile de lux, pentru a explora viața oamenilor de pe insulă și a naturii bogate și unice pe care Zanzibarul încă o mai păstrează. Proiecția va avea loc în prezența regizorului Cosmin Dumitrache care va rămâne apoi la discuții cu publicul. De la ora 17:00 va avea loc, în prezența regizorului Yann Sochaczewski, proiecția specială Cactus Hotel, documentarul câștigător al Trofeului LYNX în 2024. Aceasta va fi urmată de un masterclass cu Yann despre cum funcționează industria filmului documentar și despre etapele realizării unui astfel de proiect, de la idee la premiera pe marile ecrane. Festivalul se închide cu proiecția specială a documentarului care va câștiga Premiul Publicului în 2025.

Pe toată durata LYNX Festival iubitorii de natură vor putea vizita și cele 5 expoziții de fotografie prezente în program: Milvus Photocontest (imaginile finaliste ale ediției cu numărul 16 al celui mai important concurs de fotografie de natură din România), Safari în Kenya (imagini realizate de 6 fotografi români în parcuri naționale din Kenya), FAF’24 (imagini rezultate în urma concursului cu teme lunare Fotograful Anului Forona), Naturapolis (imaginile finaliste în cadrul celei de-a doua ediții a concursului de fotografie de natură în mediul antropic) și Lepidoptera (o incursiune în lumea delicată și misterioasă a fluturilor, explorată prin obiectivul lui Adrian Tudose).

Toate detaliile despre documentare, vernisaje și activitățile din cadrul festivalului se regăsesc pe site-ul oficial LYNX Festival.

Accesul la toate proiecțiile și activitățile din cadrul festivalului este gratuit, însă, pentru a nu pierde locul în sală, biletul rezervat online trebuie scanat cu 15 minute înainte de începerea proiecției. Toți cei care au o rezervare și nu mai pot participa la proiecție, sunt încurajați să trimită un mesaj pe unul din canalele oficiale de comunicare ale festivalului, pentru a da șansa altcuiva să poată participa. Rezervările online pentru mai multe proiecții sunt deja epuizate, însă publicul iubitor de film și natură este așteptat direct la cinema, unde organizatorii vor mai putea oferi acces în funcție de locurile rămase libere sau de anulări.

