„Maria Tănase” – din nou pe scenă. Mezzo-soprana Meda Topîrceanu readuce în fața publicului, prin turneul „Cu drag, MT”, farmecul și emoția inegalabilei

Începând din această toamnă, artista va porni într-un turneu național, interpretând cântece din repertoriul Mariei Tănase în mai multe orașe din țară – București, Cluj-Napoca, Brașov și altele. Debutul va avea loc pe 10 noiembrie 2025, la Casa de Cultură din Cisnădie (jud. Sibiu), iar premiera oficială este programată pentru 20 ianuarie 2026, la București.

„Maria Tănase a fost o stea mondială, cântând la Paris, New York și Istanbul, îmbinând tradiția cu eleganța. Dorința mea este să readuc pe scenă parfumul Mariei de altădată, cu tot ceea ce a însemnat ea pentru cultura românească”, declară Meda Topîrceanu, strănepoata poetului George Topîrceanu.

Artista va fi acompaniată de Cvartetul MT, creat special pentru acest spectacol. Întregul concert, inclusiv scenografia, este conceput ca o scrisoare adresată Mariei Tănase.

„Meda Topîrceanu, cu farmecul și naturalețea ei, va vorbi publicului prin cântec despre marea Maria Tănase: începuturile carierei, povești mai puțin cunoscute, legătura cu Constantin Brâncuși, dragostea față de România și tradițiile ei, dar și sfârșitul tragic”, spune managerul Thomas Emmerling. „Da, acest concert este o scrisoare poetică de dragoste pentru Maria Tănase.”

Biletele pentru spectacolul de la Cisnădie sunt disponibile pe IaBilet.ro.

Datele și orașele următoarelor concerte din turneu vor fi anunțate în curând.