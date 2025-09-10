x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Sfârșitul lui Ștefan cel Mare, explicat de un expert: "Nu a murit din cauza rănii. Aia a fost ultima picătură"

Sfârșitul lui Ștefan cel Mare, explicat de un expert: "Nu a murit din cauza rănii. Aia a fost ultima picătură"

de Redacția Jurnalul    |    10 Sep 2025   •   11:45
Sfârșitul lui Ștefan cel Mare, explicat de un expert: &quot;Nu a murit din cauza rănii. Aia a fost ultima picătură&quot;
Sursa foto: ziarulstefancelmare.ro

Ștefan cel Mare a murit în urma unei răni la picior, după bătălia de la Chilia. Însă aceasta nu este singura cauză a decesului marelui voievod moldovean.

Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae spune că, pe lângă rana infectată care în acea perioadă nu a putut fi tratată corespunzător deoarece zona nu putea  fi irigată bine, au existat și alte lucruri care au contribuit la moartea sa.

Domnitorul Moldovei suferea de epuizare fizică severă, diabet și gută, boli frecvente în rândul nobilimii din acea perioadă.

„Ștefan cel Mare nu a murit doar din cauza rănii, cea din urmă fiind doar picătura care a umplut paharul. Domnitorul era profund slăbit după numeroase bătălii și răni suferite”, a subliniat profesorul într-un interviu ptr dcnews.

Acesta a fost tratat de o echipă medicală formată dintr-un chirurg din Buda, un medic evreu trimis de Hanul Crimeii, un renumit medic italian și mai mulți medici polonezi. Cu toate eforturile, inclusiv tentativele de cauterizare a rănii, starea lui a continuat să se înrăutățească din cauza complicațiilor diabetice și a gutei.

Prof. Astărăstoae a menționat că guta era o afecțiune des întâlnită la voievozii din dinastia Mușatinilor, fiind asociată cu stilul de viață și regimul alimentar bogat în carne de vânat. Același diagnostic a fost atribuit și altor figuri istorice din Moldova, precum Petru Rareș, Bogdan al III-lea cel Orb și Alexandru Lăpușneanu.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: stefan cel mare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri