240.000 elevi au ascultat muzică clasică la școală grație proiectului Radio România Muzical “Ascultă  5 minute de muzică clasică”

Pe parcursul anului școlar 2024-2025, la proiect au participat, conform raportărilor primite din partea inspectoratelor județene, 239.890 elevi copii din București și 32 județe ale României.

Radio România Muzical a pus la dispoziția școlilor și liceelor din România, prin inspectoratele județene, 52 lucrări din muzica clasică, însoțite de scurte explicații pe înțelesul copiilor. Proiectul a avut și o componentă activă pentru elevi, sub forma unui concurs derulat pe site-ul proiectului (www.romania-muzical.ro/5minute). Pe parcursul anului școlar 2024-2025, Radio România Muzical a premiat, prin tragere la sorți, câte 10 copii pe săptămână dintre cei care au răspuns corect la cele două întrebări săptămânale referitoare la lucrările muzicale ascultate în cadrul proiectului. În total s-au oferit 260 premii constând în CD și DVD-uri cu spectacole muzicale oferite de sponsorul concursului, Universal Music România. Săptămânal, s-au primit, în medie, 3550 de răspunsuri corecte la concursul organizat sub egida proiectului.

Proiectul se va derula și în anul școlar 2025-2026, fiind programat să înceapă din data de 22 septembrie 2025.

Conform raportărilor primite de la nivelul coordonatorilor județeni– numărul de copii participanți în anul școlar 2024-2025:

București – 27.846

Alba – 6.024

Arad – 7.460

Bacău – 2.155

Bihor – 49.896

Bistrița Năsăud – 4.022

Botoșani – 6.563

Brașov – 3.599

Brăila – 4.200

Buzău – 16.353

Caraș Severin – 300

Constanța – 6.100

Covasna - 1.210

Dâmbovița – 1.938

Dolj – 4.380

Galați – 8.894

Harghita – 2.434

Hunedoara – 6.433

Ialomița – 7.873

Iași – 5.541

Ilfov – 2.386

Maramureș – 1.320

Mureș – 6.000

Neamț – 2.222

Olt – 1000

Prahova – 6.892

Satu Mare – 2.390

Sălaj – 4.870

Sibiu – 20.189

Suceava – 3.100

Timiș – 5.695

Tulcea – 2.500

Vaslui – 2.524

Inițiatoarea și coordonatoarea proiectului, Cristina Comandașu, manager Radio România Muzical, mulțumește tuturor copiilor și profesorilor implicați în proiect: “Rolul educației este fundamental pentru societate. Muzica clasică este, de fapt, esența valorilor create de umanitate în ultimele sute de ani, un reper în funcție de care putem judeca astăzi ce înseamnă, cu adevărat, Frumosul din viața noastră, fără de care existența noastră ar fi infinit mai săracă.

Am selectat muzica și am scris textele de prezentare ale lucrărilor din acest proiect cu mult drag: i-am avut în minte și pe copiii care mi-au spus de-a lungul anilor cât de mult le place această muzică, pentru că îi relaxează, și pe cei care ascultă alte genuri, dar care nu au respins ideea de a afla mai multe despre compozitori și istoria muzicii, în general. A interpreta muzica – este, într-adevăr, o activitate vocațională; a asculta muzica cultă – ține de cultura generală și ne transformă copiii în oameni mai frumoși. De aceea consider audiția muzicală ca fiind fundamentală în școală.”