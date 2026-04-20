Alexandra Căpitănescu lansează o nouă versiune „Choke Me (Piano Version)” pentru Eurovision 2026: De la controverse la mesajul profund al iubirii

De la scandal la lacrimi: Noua versiune „Choke Me” a României la Eurovision te va emoționa

Reprezentanta României la Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu, revine cu o reinterpretare emoționantă a piesei sale controversate „Choke Me”. Noua versiune piano, lansată recent, transformă titlul șocant într-o metaforă puternică despre iubire ca antidot împotriva gândurilor negative. Despre criticile inițiale care acuzau piesa de promovare a practicilor sexuale periculoase, artista clarifică esența creației sale, subliniind un mesaj universal de auto-iubire și vulnerabilitate.

Această lansare vine în contextul participării României la Eurovision, programat anul acesta în Viena. Piesa originală „Choke Me” a stârnit dezbateri aprinse în presă și pe rețelele sociale, dar varianta piano promite să schimbe percepția publicului. Potrivit unui comunicat de presă preluat de Agerpres, reinterpretarea minimalistă evidențiază nucleul emoțional al melodiei, făcând-o mai accesibilă și mai profundă.

Mesajul ascuns în spatele titlului „Choke Me”: Iubirea ca exces sănătos

Alexandra Căpitănescu explică că piesa nu este despre riscuri fizice, ci despre un dialog interior intens. „Choke Me” devine o metaforă – „sufocă-mă cu iubirea ta sau cu iubirea mea” –, o chemare către sine pentru a înlocui autocritica cu susținere emoțională. Artista subliniază că iubirea reprezintă singurul „exces sănătos” din viață, un antidot perfect împotriva anxietății și negativității.

În varianta piano, simplitatea amplifică emoția brută. „În centrul mesajului se află ideea că iubirea este singurul antidot pentru orice, iar acest lucru devine mai puternic în forma minimalistă a piesei. Versul 'Love me, make my lungs explode' capătă o semnificaţie profund personală, reprezentând momentul în care artista îşi dă libertate totală de exprimare: o explozie de bucurie, autenticitate şi creativitate, în care 'asta sunt eu'”, declară ea în comunicat.

Această reinterpretare piano permite ascultătorilor să descopere straturi noi: de la un titlu provocator la o lecție de self-care. Lansarea vine la un moment ideal, cu Eurovision 2026 apropiindu-se, oferind României o șansă de a impresiona cu o poveste autentică și emoțională.

Echipa creativă din spatele hitului Eurovision România

Piesa „Choke Me (Piano Version)” este un efort colectiv al unor talente românești recunoscute. Compoziția poartă semnăturile Alexandrei Căpitănescu, Călin Grajdan, Elvis Silitra și Ştefan Condrea. Versurile, scrise de Alexandra Căpitănescu și Elvis Silitra, adaugă profunzime lirică, în timp ce producția, mixul și masterul sunt realizate de Bogdan Stoican și Thomas Circota.

Videoclipul, regizat de Vlad Preda și editat de Isabella Szanto, completează perfect viziunea artistică. Imaginile minimaliste pun în valoare pianul și expresivitatea vocală a Alexandrei, transformând vulnerabilitatea în punct forte. Acest clip nu doar surprinde vizual, ci și emoțional, invitând spectatorii să se conecteze cu mesajul piesei: iubirea ca forță eliberatoare.

Controverse Eurovision 2026: Cum răspunde România criticilor

De la selecția națională până la reacțiile internaționale, „Choke Me” a polarizat opiniile. Criticii au taxat titlul ca fiind prea explicit, asociindu-l cu practici BDSM riscante. Totuși, varianta piano demonstrează maturitatea artistei, mutând focusul pe psihologia umană. Alexandra Căpitănescu reușeşte să exprime mult mai clar „nucleul” piesei: ideea că singurul exces sănătos din viaţă ar trebui să fie iubirea. Această strategie de relansare ar putea impulsiona poziția României la Eurovision Viena 2026.