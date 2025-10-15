Alexandru Tomescu cântă Bruch la Sala Radio pe 17 octombrie

Evenimentul de la Sala Radio se va desfășura sub bagheta uneia dintre cele mai apreciate dirijoare la ora actuală pe scenele internaționale: Jessica Cottis, dirijor principal și director artistic al Orchestrei Simfonice din Canberra (Australia) și colaborator artistic al Västerås Sinfonietta (Suedia). Jessica Cottis colaborează constant cu orchestre de top ale lumii, precum London Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Sydney Symphony, Los Angeles Philharmonic ș.a.

Ca multe creații din istoria muzicii, Concertul nr. 1 pentru vioară și orchestră semnat de Bruch are o poveste inedită. Cunoscut inițial drept un bun creator de lucrări corale, Bruch s-a temut de eșecul concertului său pentru vioară și a retras prima versiune, lucrând mult timp la prelucrarea partiturii până a ajuns să fie mulțumit. Un rol important în geneza concertului l-a avut și celebrul violonist al vremii, Joseph Joachim, care a sugerat mai multe modificări tehnice. Bruch i-a dedicat în final creația sa lui Joachim, care a și interpretat pentru prima oară noua versiune, ca solist, în 1868, la Bremen.

În final, compoziția a devenit celebră și, deși a mai compus încă două concerte de vioară și un total de aproximativ 200 de lucrări, concertul de vioară nr. 1 a rămas în istorie ca cea mai cunoscută și apreciată partitură a sa, care a umbrit categoric orice altă creație a lui Bruch: „Toată viața mea am fost compozitorul unui singur concert, de parcă restul nici n-ar exista”.

În 1867, fără a bănui succesul de care se va bucura lucrarea sa, Bruch a vândut drepturile sale de autor pentru o sumă modestă, fiind asaltat apoi toată viața de violoniști care i-au cerut să mai compună încă un concert de același nivel cu primul. A fost cântat de toți marii violoniști ai lumii, de la Menuhin și Oistrakh, până la Mutter, Perlman și Hahn.

În programul de la Sala Radio, veți mai asculta „O noapte pe muntele pleșuv”, partitură semnată de Musorgski și Simfonia nr. 5, creație a compozitorului britanic Ralph Vaughan Williams.

O personalitate fascinantă și complexă, Jessica Cottis are o pasiune pentru fluturi și a crescut la ferma familiei din sud-estul Australiei, fiind interesată în special de relația dintre muzică, natură și știință. A susținut cursuri de măiestrie pentru Royal Philharmonic Society și Royal Academy of Music și a condus cursuri pentru femeile dirijor, pentru Royal Opera House (Londra). Este o colaboratoare frecventă a posturilor de radio și televiziune BBC, comentând o gamă largă de subiecte legate de artă.

Jessica Cottis și-a început cariera muzicală ca organistă, pianistă și trompetistă. Distinsă cu mențiunea „first class honours" (la Universitatea Națională Australiană), și-a continuat studiile la Paris, cu organista franceză Marie-Claire Alain. După ce o accidentare la încheietura mâinii i-a întrerupt cariera de interpret, ea a început studiile de dirijat orchestră la Royal Academy of Music din Londra, studiind cu Sir Colin Davis și Colin Metters. A devenit apoi dirijor asistent pentru BBC Scottish Symphony Orchestra și Sydney Symphony Orchestra.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Pe 2 iunie 2025, violonistul Alexandru Tomescu a cântat în Capela Sixtină, la Vatican, Bach și „Balada” lui Ciprian Porumbescu, în prezența Papei Leon al XIV-lea, într-un eveniment solemn în memoria Cardinalului Iuliu Hossu.

După o carieră bogată realizată în Europa și în lume, presărată cu succese în săli precum Théâtre des Champs Elysées – Paris, Carnegie Hall – New York sau Metropolitan Arts Centre – Tokio, sub bagheta unor dirijori de renume precum Valery Gergiev, Kurt Masur sau Christoph Eschenbach, Alexandru Tomescu a fost aplaudat în România, unde s-a implicat în organizarea unor turnee naţionale de muzică clasică, realizate exclusiv din fonduri private.

A devenit protagonistul unor evenimente–pilot în lumea muzicală românească: a cântat pe Stradivarius într-o staţie de metrou, pentru a dovedi că există o însemnată receptivitate pentru muzica de calitate; a cântat într-o pădure pentru a milita împotriva exploatării iraţionale a domeniului forestier. A cântat în faţa unei case în ruine, pentru a stopa distrugerea clădirilor aflate în Patrimoniul Naţional. A cântat cu scopul adunării de fonduri pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România sau pentru protezarea auditivă a copiilor cu deficienţe de auz. Este printre primii artişti care şi-a făcut o misiune clară din a purta mesajul muzicii clasice în oraşe româneşti în care nu există filarmonici.

Solist al Orchestrelor și Corurilor Radio România, Alexandru Tomescu nu se rezumă doar la a cânta în faţa publicului său, ci cultivă un dialog intens cu acesta, fie de pe scenă, explicând ce cântă, fie prin interviurile pe care le acordă la televiziunile şi radiourile de specialitate şi nu numai. Fie că vocea se aude la Radio România Muzical sau la Radio Guerrilla, fie că vorbele sale sunt tipărite în Dilema Veche sau în revista Viva!, el explică ce înseamnă să fii artist în România secolului XXI și ce surse îi hrănesc inspiraţia.

Angajamentul pe care şi l-a asumat în momentul în care a primit în folosință vioara Stradivarius Elder-Voicu, în 2007, a fost acela de a familiariza un număr cât mai mare de români cu sunetul splendidului instrument, misiune îndeplinită în primul rând prin turneele sale naționale.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor – pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.salaradio.ro - secțiunea Bilete.