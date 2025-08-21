Anita Hartig, Ruxandra Donose, Ramón Vargas şi Leontina Vǎduva vor fi în prim planul Galei Salbek Opera Masterclass din 24 august, de la Arad, alǎturi de tinerii lor invitați

”Pentru mine, să cânt în România, îmi dă mereu o stare aparte. Mă bucur că pot fi din nou aproape de publicul din țara mea și că ne vom bucura împreună de muzica pe care o iubim” spune soprana Anita Hartig

Vedetelor serii li se vor alătura o serie dintre cursanţii Salbek Opera Masterclass 2025, în program fiind incluse lucrări celebre din repertoriul liric de Puccini, Verdi, Donizetti, Offenbach, J. Strauss şi nu numai.

”Îmi place mult să lucrez cu tinerii și să le văd curiozitatea și energia. Este al treilea an și cred că publicul din Arad se va bucura să descopere nu doar muzica, ci și entuziasmul acestor cântăreți aflați la început de drum pe care noi am încercat să îi șlefuim cât am putut de bine.” (mezzosoprana Ruxandra Donose)

Gala va marca închiderea Salbek Opera Masterclass, ediția 2025, dar şi închiderea Zilelor Aradului 2025, fiind realizată în organizarea Primăriei Municipiului Arad, Centrului Municipal de Cultură Arad şi Filarmonicii de Stat din Arad.

În perioada 19-24 august, maeștrii Ruxandra Donose, Ramón Vargas și Leontina Văduva pregătesc 23 de tineri din șase țări (Turcia, Columbia, Brazilia, Franța, Republica Moldova și România) care participă la cea de-a treia ediție a International Salbek Opera Masterclass, singurul curs de măiestrie de acest fel din România, care se desfășoară, ca și anul trecut, pe Domeniul Castelului Salbek, la Petriș, județul Arad.

”Este a treia oară când sunt alături de cursanți la Salbek Opera Masterclass și este mereu special. Atmosfera de la Castelul Salbek are ceva unic: te face să vrei să transmiți ce știi și să îi asculți cu adevărat pe tineri.” (tenorul Ramón Vargas)

International Salbek Opera Masterclass este un eveniment cu participare internațională unde 23 de cursanți au oportunitatea de a studia tehnici de canto și interpretare împreună cu cei trei muzicieni de talie internațională, mezzosoprana Ruxandra Donose, tenorul Ramón Vargas și soprana Leontina Văduva.

International Salbek Opera Masterclass se desfășoară în perioada 19-24 august 2025, pe Domeniul Castelului Salbek, la Petriș, în județul Arad, în parcul din jurul castelului, în două dintre saloanele castelului și la Căminul Cultural din localitate.

Anita Hartig, Soprană

Absolventă a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (2006), Anita Hartig a fost membră a ansamblului Wiener Staatsoper între 2009 și 2014.

Anita Hartig este una dintre cele mai apreciate soprane ale generației sale, remarcându-se prin interpretarea profund emoționantă a rolului Mimì din La bohème, care a consacrat-o pe scene prestigioase precum Royal Opera House și Metropolitan Opera din New York. Cu o carieră internațională strălucită, a dat viață unor roluri iconice din repertoriul liric, de la Violetta și Susanna, la Micaëla și Contesa. A cântat în unele dintre cele mai importante teatre de operă din lume, printre care Bayerische Staatsoper, Kanagawa Kenmin Hall Tokyo, Megaron Concert Hall Athens, Royal Opera House Covent Garden, La Monnaie din Bruxelles, Deutsche Oper din Berlin, Hamburgische Staatsoper, Teatro alla Scala din Milano, Opéra national din Paris, Gran Teatre del Liceu din Barcelona și Metropolitan Opera din New York, alături de dirijori renumiți precum Adam Fischer, Franz Welser-Möst, Bertrand de Billy, Daniele Rustioni, Carlo Rizzi, Dan Ettinger, Daniel Oren, Mark Elder, Marco Armiliato și Ivor Bolton.

Ruxandra Donose, Mezzosoprană

Printre cei mai renumiți cântăreți ai generației sale la nivel mondial, Ruxandra Donose este apreciată unanim de critică și de publicul celor mai importante săli de operă și concerte din toată lumea. Printre rolurile de vârf din cariera ei se numără Dorabella din Cosi fan Tutte la Los Angeles Opera, Donna Elvira la Royal Opera House Covent Garden, Tamiri într-o producție nouă a operei Farnace de Vivaldi, la Paris, Strasbourg și Mulhouse, Marguerite în La Damnation de Faust pe scena din Seattle, Nicklausse la Metropolitan New York, Donna Elvira și Compozitorul în Ariadne auf Naxos pentru Deutsche Oper Berlin și Carmen la Cincinnati Opera și Opera Națională București.

În concert, Ruxandra Donose a evoluat alături de multe orchestre celebre. Rolul Marguerite din La Damnation de Faust a fost prezentat de-a lungul timpului cu Berlin Sinfonie-Orchester, Berlin Philharmonic, Tonhalle Orchestra din Zürich, Orchestre National du Capitôle la Toulouse și Valencia și Orchestre de Paris. A apărut pe scenă cu Dresden Staatskapelle (Stabat Mater de Dvorak, lansat ulterior de Deutsche Grammophon), Gewandhausorchester Leipzig (Simfonia a II-a de Mahler), Bayerische Rundfunk Orchester (El amor brujo și Shéhérazade de Ravel), Berlin Philharmonic (Shéhérazade), Münchner Philharmoniker (Bach – Missa în si minor dirijată de Sergiu Celibidache și un program de arii de operă franceze condus de Roberto Abbado), Orchester der Beethovenhalle Bonn (Bach – Patimile după Ioan) și Frankfurt Alte Oper (Bach – Patimile după Matei).



Ramón Vargas, Tenor

Este unul dintre cei mai mari tenori ai vremurilor noastre. Născut la Mexico City, a studiat în țara natală și s-a lansat pe scenele mexicane. După ce a câștigat Enrico Caruso Tenor Competition la Milano în 1986, s-a mutat în Austria unde și-a definitivat studiile la Wiener Staatsoper Opera Studio Program. Debutul european a avut loc în 1988 la Lucerna, iar cel la Metropolitan Opera în 1992, când l-a înlocuit pe Luciano Pavarotti în Lucia di Lammermoor. Au urmat debuturile la Scala, în 1993, la centenarul operei Falstaff de Verdi.

Cântă frecvent în cele mai mari teatre de operă din lume : Teatro Colón de Buenos Aires ( La Favorita, Hoffmanns Erzählungen ), London Royal Opera House ( A Masked Ball, La Bohème, Rigoletto, La traviata ), Teatro Alla Scala din Milano (Falstaff, Rigoletto, La

Traviata), Metropolitan Opera New York (19 roluri diferite în peste 200 de spectacole cu Attila, La bohème, Il Barbiere di Siviglia, La Cenerentola, L’elisir d’amore, Lucia di Lammermoor, Rigoletto, Der Rosenkavalier, printre altele), Teatro Real de Madrid (Werther, Bal mascat), Opéra National de Paris (Rigoletto, La Traviata, Lucia Miller, Mozart’s Idomeneoand Titus ), San Francisco Opera (A Masked Ball, L’elisir d’amore, Lucia di Lammermoor), Wiener Staatsoper (La bohème, L’elisir d’amore, Lucia di Lammermoor, Maria Stuarda, Roberto Devereux, Don Carlos, A Masked Ball, The Barber of Seville), Arena di Verona (The Barber of Seville, Rigoletto) și multe altele. Are şi o amplă carieră de muzician de concert, cu un repertoriu extins, de la cântecele clasice italiene, lied german şi melodii de compozitori francezi, mexicani şi spanioli din secolele 19 şi 20.

Leontina Văduva, Soprană

După studii la Conservatorul din București, sub îndrumarea profesoarei Arta Florescu, soprana Leontina Văduva a debutat pe plan internațional în 1986 la Teatrul Capitole din Toulouse în Manon de Jules Massenet. Rolul, devenit una dintre cele mai dragi cărți de vizită, a purtat-o spre debutul londonez de la Royal Opera House Covent Garden, etapă care i-a adus prestigiosul premiu Lawrence Olivier (1988).

Stabilită în Franța, țară care a adoptat-o de la bun început, și care i-a acordat în 1999 titlul de Chevalier des Arts et des Lettres, iar câțiva ani mai târziu, pe cel de Officier des Arts et des Lettres, Leontina Văduva a devenit rapid una dintre cele mai bune ambasadoare ale repertoriului francez interpretând magistral rolurile Micaëla, Antonia, Julieta și Mireille pe cele mai importante scene ale lumii. Rolul debuturilor în Statele Unite ale Americii (San Francisco, 1996, Metropolitan Opera, New York, 2000) a fost Mimi din Boema lui Puccini. Printre dirijorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără James Conlon, Sir Colin Davis, Alain Lombard, Sir Charles Mackerras, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Kent Nagano, Antonio Pappano, Michel Plasson și Carlo Rizzi.

David Crescenzi, Dirijor

Pianist, dirijor de orchestră şi de cor, David Crescenzi a studiat muzica la Conservatorul din Pesaro, specializându-se la clasele de dirijat de orchestră, pian, muzică corală şi dirijat coral.

Timp de mai mulţi ani a fost asistent şi colaborator al lui Alessio Vlad şi a frecventat între anii 1993 şi 1996, la Milano, cursurile de perfecţionare După-amieze muzicale, susținute de Gustav Kuhn. S-a consacrat mai întâi ca pianist acompaniator şi maestru locţiitor în diferite teatre și festivaluri lirice, atât în Italia cât şi în străinătate, activând ulterior ca dirijor de orchestră şi maestru de cor.

Printre realizările sale cele mai semnificative amintim colaborarea cu Opera din Cairo, în calitate de dirijor invitat, între anii 1998 și 2003. În perioada 1999 - 2001 a fost maestru de cor la Teatrul Carlo Felice din Genova iar în stagiunea 2004 - 2005 a fost locţiitorul directorului muzical de la Teatrul San Carlo din Napoli.

A colaborat cu Opera Naţională Română Timişoara, cu Opera Naţională din Bucureşti, cu Opera Naţională Română din Iaşi, din anul 2008 fiind dirijor oaspete iar din 2017, director artistic al Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca. În perioada 2014 - 2020 a fost director artistic și dirijor permanent al Operei din Cairo. Din 2018 a fost dirijor invitat permanent la Deutches Oper am Rhein din Düsseldorf iar din 2021 a devenit dirijor permanent la Opera Națională Română din Iași.

În afara repertoriului liric, dirijorul s-a afirmat și în cel vocal-simfonic și simfonic, la pupitrul unor ansambluri de prestigiu din Italia, România, și nu numai.