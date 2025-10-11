Anotimpurile de Vivaldi și Simfonia nr. 4 – Italiana de Mendelssohn deschid stagiunea Orchestrei de Cameră Radio  

Cu gândul la frumusețea toamnei și la parfumul fiecărui moment specific al anului, vom asculta celebra suită Anotimpurile semnată de Vivaldi și cu dorul la vacanța ce a trecut vom visa la călătorii cu Simfonia nr. 4 – Italiana de Mendelssohn, compusă de acesta după un lung itinerariu prin Italia.

Conducerea muzicală îi va aparține Barbarei Dragan, care – în calitate de dirijor asociat la Orchestre National de France – a participat, alături de dirijorul Cristian Măcelaru, la pregătirea și înregistrarea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris – 2024. Ca solist, îl veți aprecia pe violonistul brazilian Guido Sant’Anna, care a obținut recunoașterea internațională în 2022, la doar 17 ani, fiind primul violonist sud-american câștigător al prestigiosului Concurs Internațional „Fritz Kreisler” de la Viena. Din 2023, studiaza la Kronberg Academy – Germania, sub îndrumarea violonistei Mihaela Martin. Guido cântă pe o vioară fabricată în 1874 de Jean-Baptiste Vuillaume, împrumutată cu generozitate de lutierul Marcel Richters.

Barbara Dragan a fost numită consilier artistic al Orchestrei Simfonice Naționale din Chile pentru stagiunea 2025/26. A participat ca dirijor la Festivalul de Muzică Nouă Cabrillo din Santa Cruz și la Festivalul Ravinia din Chicago, iar în stagiunea 2021/22 a fost numită dirijor la Dallas Opera Hart Institute. A luat parte la numeroase finale ale concursurilor internaționale de dirijat, precum Concursul Mahler din Bamberg, Concursul de dirijat Princess Astrid din Trondheim, Concursul de dirijat Svetlanov din Monaco etc.

Este absolventă a Hochschule für Musik und Theater din Hamburg, a Universität der Künste din Berlin și a Universității de Muzică „Frédéric Chopin” din Varșovia. S-a născut într-o familie poloneză de oameni de știință. A început să cânte la vioară la vârsta de cinci ani. În timp ce studia vioara și oboiul, a promovat examenele finale la matematică și fizică avansată.

Angajamentele sale recente includ colaborări cu Orchestre de Paris, Opera de Toulon, Orchestre Philharmonique du Maroc, Orchestre de Chambre de Paris, NOSPR Katowice, Sinfonia Varsovia și Dallas Opera.

Guido Sant’Anna a concertat în săli de concert și la festivaluri de renume, alături de orchestre precum hr-Sinfonieorchester (Orchestra Radio din Frankfurt) și Die Deutsche Kammerphilharmonie - Bremen la Festivalul de Muzică Rheingau, și a urcat pe scena Elbphilharmonie din Hamburg și Konzerthaus Berlin. O legătură artistică deosebit de strânsă s-a dezvoltat între Sant’Anna și Orchestra Simfonică a Statului São Paulo, sub conducerea lui Thierry Fischer.

În stagiunea 2025/26, Sant'Anna va avea o serie de debuturi importante, inclusiv concerte cu Filarmonica din Helsinki sub bagheta dirijorului principal Jukka-Pekka Saraste, cu Orchestra Simfonică din Islanda în Reykjavík, sub bagheta dirijorului principal invitat Tomáš Hanus și cu Orchestra Gulbenkian din Lisabona, dirijată de Neil Thomson. În vara anului 2026, violonistul va marca o altă etapă importantă prin debutul său la Festivalul de la Bregenz (Austria), interpretând Concertul pentru vioară al lui Sibelius, alături de Wiener Symphoniker.

Guido a început să ia lecții de vioară la vârsta de cinci ani. În 2018, a devenit primul violonist brazilian invitat la Concursul Internațional „Yehudi Menuhin” din Geneva, unde a câștigat atât Premiul Publicului, cât și Premiul pentru Muzică de Cameră.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor - pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.salaradio.ro - secțiunea Bilete.

