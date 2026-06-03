Ansamblul Codex va concerta în cadrul Festivalului de Muzică Veche de la Stockholm

Evenimentul va avea loc joi, 4 iunie 2026, de la ora 12.00, la Biserica Finlandeză din centrul vechi al Stockholmului, lângă Palatul Regal, și se desfășoară sub semnul a două aniversări: 25 de ediții ale festivalului suedez și 30 de ani de la înființarea ansamblului de muzică veche Codex.

Programul cu o durată de aproximativ 50 de minute va include muzică din secolele XVII–XIX din Codex Caioni (1634-1671) și din alte surse transilvănene. La Stockholm vor fi prezenți interpreții Filip Ignác-Csaba (flaut, director artistic), Kovács Éva-Magdolna (vioară), Kovács László (fidulă, vioară), Lázár Zsombor ( fidulă bas) și Szőgyör Árpád (contrabas, voce).

Lucrarea Codex Caioni a fost compusă de călugărul franciscan Ioan Caioni (în maghiară Kájoni János, latinizat Ioannes Caioni/Joannes Kajoni, cunoscut și ca Ioan Căianu, n. 1629?, Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud – d. 25 aprilie 1687, Lăzarea, județul Harghita), din Transilvania, recunoscut ca organist, constructor de orgi, compozitor, traducător, tipograf, colecționar de cărți și botanist. Colecția muzicală, care a dat și numele Codex, conține repertoriul popular transilvănean de la mijlocul secolului al XVII-lea. Programul conține, alternativ, lucrări vocale și instrumentale, piese religioase și laice, compoziții ale unor autori renumiți și anonimi. De asemenea, colecția include piese apropiate de muzica populară și lucrări laice, precum dansuri de curte de origine transilvăneană.

Formația de muzică veche Codex a fost fondată în toamna anului 1996 de profesori și studenți ai Departamentului de Muzică din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Ansamblul cercetează și interpretează în principal muzică veche din Transilvania și Europa de Est. Membrii s-au specializat în mari centre muzicale europene, precum Innsbruck, Utrecht, Karlsruhe, Basel, Budapesta și Paris. Ansamblul a susținut numeroase concerte în România, Ungaria, Franța și Italia, iar în anul 2023 a fost distins cu Premiul Patrimoniului Maghiar pentru activitatea sa interpretativă.

Stockholm Early Music Festival este cel mai mare eveniment internațional din țările nordice dedicat muzicii antice, baroce, renascentiste și medievale. Festivalul evidențiază diversitatea muzicii vechi și oferă în fiecare an o selecție bogată de lucrări din întreaga lume, cu artiști suedezi și internaționali de renume. Organizat anual, începând din 2002, în decorul istoric al orașului vechi din Stockholm, programul include concerte, seminarii și cursuri de măiestrie, unde muzica și cadrul istoric se întâlnesc. Stockholm Early Music Festival (SEMF) aniversează, în 2026, cea de-a 25-a ediție în cele mai importante catedrale din Stockholm, în perioada 3-7 iunie, festivalul desfășurându-se sub egida familiei regale suedeze.

Ansamblul Codex va concerta în Biserica Finlandeză din Stockholm (Finska kyrkan), situată în Centrul Vechi (Gamla stan), cu o capacitate de aproximativ 400 de locuri. În spatele bisericii se află celebra sculptură Järnpojke (Băiatul de Fier).

Detalii suplimentare: https://www.earlymusicsweden.se/en/