Când este momentul să îți schimbi mașina? 3 întrebări la care trebuie să răspunzi înainte de a decide

Pe de altă parte, autovehiculele moderne sunt mai rezistente decât în trecut, ceea ce îi determină pe mulți proprietari să amâne achiziția unei mașini noi.

Specialiștii atrag atenția că nu există un moment universal valabil pentru schimbarea unui autoturism. Decizia trebuie luată în funcție de costurile de întreținere, gradul de încredere în mașină și comparația dintre păstrarea vehiculului actual și cumpărarea unuia nou.

1. Regula 50%: primul semnal că trebuie să faci calcule

Una dintre cele mai cunoscute reguli folosite de experți este cea potrivit căreia o reparație care se apropie de jumătate din valoarea actuală a mașinii merită analizată cu atenție.

De exemplu, pentru un autoturism evaluat la 8.000 de dolari, o reparație de 4.000 de dolari poate ridica întrebarea dacă investiția mai este justificată financiar.

„Este un bun punct de plecare”, spune Ivan Drury, director de analiză la Edmunds.

Totuși, specialiștii avertizează că această regulă nu trebuie aplicată automat. O intervenție costisitoare poate prelungi viața unei mașini cu încă mulți ani, iar schimbarea vehiculului poate fi mai scumpă decât repararea acestuia.

„ Acea singură reparație nu trebuie neapărat să fie sfârșitul mașinii ”, explică Alan Gelfand, mecanic și proprietar al German Car Depot din Florida.

În schimb, o factură mare la service ar trebui să fie momentul pentru o analiză realistă a situației financiare.

„Este timpul să începeți să faceți calcule, să lăsați emoțiile deoparte și să luați cea mai inteligentă decizie financiară”, recomandă Gelfand.

2. Încrederea în mașină, criteriu mai important decât kilometrajul

Un alt factor esențial este nivelul de încredere pe care proprietarul îl mai are în vehicul.

O defecțiune majoră, precum probleme la transmisie sau la sistemul de aer condiționat, nu înseamnă automat că mașina trebuie schimbată, dacă restul componentelor sunt într-o stare bună.

„Dacă este vorba despre o problemă izolată și nimic altceva nu este în neregulă cu vehiculul, este destul de sigur să continui să îl conduci”, afirmă Ivan Drury.

Situația se schimbă atunci când reparațiile devin frecvente și costurile se adună constant.

„O reparație majoră este acceptabilă dacă rezolvă problema și te poți baza din nou pe mașină. Dar dacă cheltuiești 2.000 de dolari aici, 1.500 de dolari acolo și tot nu mai ai încredere în vehicul, atunci este momentul să iei în calcul înlocuirea”, spune Alan Gelfand.

Deși mulți șoferi consideră kilometrajul principalul indicator al uzurii, experții susțin că acesta nu este întotdeauna relevant.

„Oamenii pot înceta să mai aibă încredere într-o mașină la 45.000 de kilometri sau la 245.000 de kilometri”, explică Drury.

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3. Calculul financiar poate schimba decizia

Dacă proprietarul ajunge la concluzia că este timpul pentru o schimbare, următorul pas este compararea costurilor.

Experții recomandă ca analiza să nu se bazeze doar pe valoarea ratei lunare pentru o mașină nouă, ci pe costul total de proprietate.

„Dacă încă efectuați plăți, nu comparați plată cu plată. Comparați costul total cu costul total”, spune Jeff Judge, planificator financiar certificat la Chesapeake Financial Planners.

În calcul trebuie incluse cheltuielile cu reparațiile, asigurarea, întreținerea, eventualul credit rămas și valoarea mașinii actuale în cazul unui schimb.

Pentru cei care au un vehicul achitat integral, analiza este mai simplă. Proprietarul poate aduna costurile de reparații din ultimul an și poate estima cheltuiala lunară necesară pentru menținerea mașinii în stare bună.

„O mașină achitată are o singură funcție: să vă coste mai puțin decât alternativa. În ziua în care nu mai face acest lucru, este sfârșitul”, afirmă Judge.

Totuși, specialiștii recunosc că există întotdeauna un grad de incertitudine. Nimeni nu poate anticipa exact ce defecțiuni vor apărea în viitor, iar decizia finală rămâne o combinație între calcule financiare, siguranță și confort personal, potrivit cnbc.com.

Într-o perioadă în care automobilele noi devin tot mai scumpe, păstrarea unei mașini vechi poate fi o alegere economică. Dar atunci când reparațiile se transformă într-o cheltuială constantă, iar încrederea în vehicul dispare, schimbarea poate deveni cea mai rațională soluție.