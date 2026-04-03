Jurnalul.ro Cultură Muzica Apreciata pianistă Elena Bashkirova cântă Mozart la Sala Radio, sub bagheta lui Cristian Mandeal

de Magdalena Popa Buluc    |    03 Apr 2026   •   22:00
Miercuri, 8 aprilie 2026 (de la 19.00), aveți ocazia de a o aplauda la Sala Radio pe apreciata pianistă Elena Bashkirova, care provine dintr-o dinastie muzicală rusă ce datează de generații.

Născută la Moscova, a început studiile la vârsta de 15 ani în clasa tatălui său, legendarul pedagog de pian Dmitri Bashkirov.

Împreună cu violonistul Gidon Kremer, cu care a cântat adesea în duo și a realizat o serie de înregistrări, Elena Bashkirova a părăsit Uniunea Sovietică în 1978 și s-a mutat la Paris. Din 1992, locuiește la Berlin împreună cu soțul ei, Daniel Barenboim.

Alături de Orchestra de Cameră Radio, invitata serii va interpreta Mozart: Concertul nr. 27 pentru pian și orchestră. În cadrul evenimentului, veți asculta la Sala Radio și Simfonia nr. 26 semnată tot de Amadeus, alături de Simfonia nr. 103 creată de un alt mare compozitor al clasicismului vienez: Joseph Haydn. Întregul eveniment se va derula sub bagheta cunoscutului dirijor Cristian Mandeal, care pe 18 aprilie 2026 aniversează 80 de ani de viață.

